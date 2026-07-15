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مكمّل في الأهلي ولا لأ؟.. إجابات حاسمة قوية من إمام عاشور عن مستقبله الكروي.. وكواليس مُثيرة عن مشوار المونديال|فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مكمّل في الأهلي ولا لأ؟.. إجابات حاسمة قوية من إمام عاشور عن مستقبله الكروي.. وكواليس مُثيرة عن مشوار المونديال|فيديو

إمام عاشور
إمام عاشور
هاني حسين

حلّ إمام عاشور لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي ، ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "أون".

أحترم النادي الأهلي 

وقال إمام عاشور: «أحترم وأقدّر النادي الأهلي وأنا تحت أمره في أي وقت.. لو فيه أي كلام عن احتراف لازم النادي الأهلي يكون موجود وأي حد بيتكلم معايا بقول لهم اتكلموا مع الأهلي» 
 


وأضاف إمام عاشور: «بسمع إني تلقيت عروض بعد المونديال».

نوبة بكاء 

ودخل إمام عاشور في نوبة بكاء على الهواء أثناء الحديث عن تضحيات والده ووالدته، قائلًا: "أوقات كتير مكنش بيبقى معايا فلوس أسافر للتمرين ووالدي ووالدتي كانوا بيستلفوا عشان يوفروا فلوس ليا".


وقال إمام عاشور: "ربنا يقدرني وأقدر أعمل لأبويا وأمي ربع اللي عملوه معايا"، مضيفًا:" ساعات أبويا وأمي مش معاهم 20 جنيه عشان أسافر التمرين وكانوا بيستلفوا".


وتابع إمام عاشور: "قلت لأمي إن شاء الله هيجيلي يوم وأقدر أعوضك عن كل حاجة"، مضيفًا: "وأول هدية جبتها لأمي كانت سلسلة دهب".

وأكمل إمام عاشور: "أول قبض ليا في المحلة كان 250 جنيه ورحت أديتها 100 جنيه وأبويا 100 جنيه وخليت معايا 50 جنيه لغاية لما جمعت تمن سلسلة وجبتهالها".

أهلي كانوا بيستلفوا عشان التمرين بتاعي 

وقال إمام عاشور : "والدتي كانت معايا على طول في مشواري للمحلة واتبهدلت معايا جامد وبتفضل قاعدة معايا لحد لما أخلص تمرين".

وقال إمام عاشور: "في أوقات مكناش بنلاقي مواصلات وبنام في محطة القطر لحد منلاقي أي مواصلة للمنصورة".

وتابع إمام عاشور: "في مرة كنا راجعين البلد بعد التمرين وحصلت حادثة في الطريق والأتوبيس كان بيولع وأمي خبطت زجاج الشباك بإيدها عشان تخرجني ورمتني من الأتوبيس وجالها خلع في الكتف وراحت المستشفى".

اتظلمنا في ماتش الأرجنتين 


وقال: "إحنا اتظلمنا في ماتش الأرجنتين والحكم مكنش بيحسب حاجات كتير لينا في الماتش".

وتابع  عاشور: "إحنا كنا بننضرب في الملعب ومكنش بيحسب لينا حاجة وأي لمسة للأرجنتين كانت يتتحسب وآخر 12 دقيقة في ماتش الأرجنتتين أصعب 12 دقيقة في حياتي".


وأكمل إمام عاشور: "خسارة مباراة الأرجنتين صدمة كبيرة لينا".

إصابة إمام عاشور 


وقال إمام عاشور: "أنا اتصابت بين الشوطين في مباراة الأرجنتين  وخرجت وسمعت طرقعة في رجلي ومكنتش قادر أتحرك".


وتابع إمام عاشور: "بين الشوطين مكنتش عايز أخرج من الماتش وكنت عايز أكمل وطبيب المنتخب قالي أنت مش هتقدر تكمل وبلغ الكابتن حسام حسن إن إمام مش هيقدر يكمل وفضلت أعيط بين الشوطين وكابتن حسام قالي ريح عشان لو كملنا في المونديال".


وأكمل إمام عاشور: "الكابتن حسام حسن طيب جدًا وشخصيته قوية للغاية".

بتفائل بمحمد صلاح 


وقال إمام عاشور: "حسام حسن زرع فينا إننا نلعب حتى صفارة الحكم وبنلعب لآخر دقيقة".

وتابع إمام عاشور: "في مباراة أستراليا في دور الـ 32 كنا حاسين إننا هنكسب ونجيب جول الفوز وإحنا في آخر دقايق المباراة كنا هنكسب وكنا مسيطرين".


وأكمل إمام عاشور : "محمد صلاح يعطينا دافع كبير في الملعب والواحد بيكون متفائل طول ما هو شايف محمد صلاح في الملعب".

ولفت إمام عاشور : "محمد صلاح لا يعوض وهو في حتة تانية خالص، صلاح إنسان متواضع وبيتكلم مع اللاعيبة كتير  وأي لاعب جديد ينضم للمنتخب يعطيه تيشيرت وبيتصوّر معاه".

وقال إمام عاشور : "في مباراة أستراليا كابتن حسام حسن لما كان بيحط أسامي اللي هيشوطوا ضربات الترجيح كنت الرابع في الترتيب لكن اتكلمنا وخلى حسام عبد المجيد الرابع وأنا هخش الخامس أو السادس وقلت مفيش مشكلة ".

وتابع إمام عاشور : "كأي حد كان داخل يشوط ضربة جزاء كنا بنعيط وإحنا كنا عايزين نكسب ونعمل حاجة لبلدنا".


وأكمل إمام عاشور : "إحنا اتدربنا على ركلات الترجيح وخلى كل لاعب يشوط ضربات جزاء وفي الآخر ضربات الجزاء توفيق وضغط كبير".

ولفت إمام عاشور : "حسام عبد المجيد وهو داخل يشوط  آخر ركلة في ماتش أستراليا كلنا كنا بندعيله وقلتله ربنا يكرمك وربنا يخليلك أبوك ".

إحساس تسجيل هدف في المونديال 

وقال إمام عاشور :"المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم وتسجيل أهداف في المونديال إحساس جميل".

وتابع إمام عاشور : "شعوري بعد تسجيل أول هدف لي في المونديال لا يوصف “، مضيفا: ”منتخب مصر كان مركز في كأس العالم وكان عندي إحساس إني هجيب جول في ماتش بلجيكا".

وأكمل إمام عاشور: "أشكر حسام حسن إني كنت جزء من منتخب مصر في المونديال ولما عرفت إني مع المنتخب كنت مبسوط جدًا لأن حلم من أحلامي إني أشارك في المونديال". 

إمام عاشور اخبار التوك شو منتخب مصر الفراعنة منى الشاذلي

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