إمام عاشور: أحترم النادي الاهلي وأنا تحت أمره في أي وقت.. ولو فيه كلام عن احتراف من خلال النادي

حل إمام عاشور لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي ، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون".

وقال إمام عاشور :" أحترم وأقدر النادي الاهلي وأنا تحت أمره في أي وقت.. لو فيه أي كلام عن احتراف لازم النادي الأهلي يكون موجود وأي حد بيتكلم معايا بقول لهم اتكلموا مع الاهلي





وأضاف إمام عاشور:" بسمع إني تلقيت عروض بعد المونديال ".

وعن مباراة الأرجنتين بالمونديال، قال إمام عاشور:" إحنا اتظلمنا في ماتش الأرجنتين والحكم مكنش بيحسب حاجات كتير لينا في الماتش ".



وتابع عاشور :" إحنا كنا بنضرب في الملعب ومكنش بيحسب لينا حاجة وأي لمسة للأرجنتين كانت يتتحسب وآخر 12 دقيقة في ماتش الأرجنتتين أصعب 12 دقيقة في حياتي ".

