إمام عاشور يتحدث عن لقطة حسام حسن في كأس العالم

وصف إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول، حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، بأنه "طيب"، مشيرًا إلى أن شخصيته داخل أرضية الملعب تختلف تمامًا بسبب حماسه الشديد ورغبته الدائمة في تحقيق الفوز.

وتحدث أمام عاشور خلال برنامج “معكم مني الشاذلي ” المذاع عبر فضائية “ أون” عن لقطة اندفاع حسام حسن نحوه خلال إحدى المباريات خلال كأس العالم، مؤكدًا أنه شعر بالقلق في البداية، معلقا: "شفت حاجة جاية عليّ ومش عارف أعمل إيه، قلت جاي يضربني"، واكتشفت أنه جاي يدعمني

وأضاف: "حسام حسن دائمًا يدعمني، ومشاركتي مع منتخب مصر كانت بمثابة رد جميل، كما أنها تعكس ثقة ودعم الجهاز الفني لي.