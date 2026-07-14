دعوى قضائية تهز أودي.. عيب خطير يظهر في سيارة Q5

تواجه شركة “أودي” الألمانية العريقة للسيارات الفاخرة دعوى قضائية جماعية كبرى في المحاكم الأمريكية لعام 2026 الحالي، تفيد بوجود عيب تصميمي خفي يتسبب في تآكل وصدأ الهيكل المعدني الحامل للمحاور (Subframe) لسيارات الطرق الوعرة "أودي Q5" والنسخة الرياضية "SQ5".

وتزعم الدعوى القضائية المرفوعة أن الشركة كانت على علم تام بهذا الخلل الهندسي منذ عام 2009، إلا أنها استمرت في إنتاج وبيع الموديلات المتضررة بالأسواق دون تحذير المشترين أو توفير حلول صيانة مادية مجانية لحماية المستهلكين.

وتغطي هذه الشكوى القانونية طرازات عامي 2009 وحتى 2017 من سيارات أودي "Q5" و"SQ5" المتواجدة بكثرة في سوق السيارات المستعملة.

ويمثل هذا التآكل الهيكلي خطورة بالغة على معدلات السلامة والأمان؛ إذ قد يؤدي تفاقم الصدأ وتفكك المحاور فوريًا أثناء القيادة إلى فقدان السيطرة الكاملة على توجيه السيارة على الطرق السريعة ووقوع حوادث تصادم مأساوية.

الأغطية البلاستيكية الواقية تتحول إلى فخ للرطوبة والأملاح بالأسواق

تتمحور العريضة الهندسية للدعوى القضائية لعام 2026 الحالي حول دور "الأغطية والدروع البلاستيكية الواقية" (Plastic Covers) المثبتة أسفل هيكل السيارة لحماية الأجزاء الميكانيكية من الأتربة.

وأشارت التقارير الفنية إلى أن هذه الأغطية التي صُممت لحماية المحاور تقوم تكتيكيًا بعكس وظيفتها تمامًا؛ إذ تعمل كفخ يقوم باحتجاز مياه الأمطار، والرطوبة، وأملاح الطرق المذابة، والأتربة بداخلها ماديًا لمنع تبخرها أو تصريفها تلقائيًا.

ويتسبب هذا الاحتجاز الرطب المستمر في خلق بيئة مثالية لتسريع وتيرة الصدأ الكيميائي الفوري للمعادن.

وتكمن الخطورة الكبرى في أن هذه القطع البلاستيكية تحجب رؤية الأجزاء المعدنية بالكامل أثناء عمليات الفحص الدوري السريعة في مراكز الصيانة، ما يخفي معالم التآكل والتشققات المادية تمامًا عن أعين الفنيين وأصحاب السيارات حتى تنهار القطع ماديًا ويصبح الوقت متأخرًا لتفادي فواتير الإصلاح الباهظة بالأسواق.

تكاليف الإصلاح المرتفعة وموقف التوكيلات في السوق المصري

تنجم عن انهيار المحور السفلي لسيارات أودي تكاليف صيانة وإصلاح ضخمة للغاية يتحملها الملاك بالكامل؛ حيث يتطلب استبدال المحاور التالفة بالكامل فك أجزاء التعليق والمحرك لتركيب قطع معدنية أصلية جديدة تتجاوز قيمتها ماديًا آلاف الدولارات.

ولم تصدر أودي لعام 2026 الحالي أي حملات استدعاء رسمية أو تمديد لمدد الضمان الخاصة بهذه الأجزاء للموديلات القديمة المتضررة بالأسواق.

وعلى الصعيد المحلي بمصر، وبالتزامن مع انتشار طرازات أودي Q5 المستعملة موديلات 2012 وحتى 2016 بمصر، ينصح خبراء الصيانة المستهلكين المقبلين على شراء هذه الفئات بفحص الهيكل السفلي للسيارة بدقة.

ويجب مطالبة الفنيين في مراكز الخدمة بإزالة تلك الأغطية البلاستيكية الواقية بالكامل لرؤية السطح المعدني الحقيقي للمحاور والتأكد ماديًا من خلوه تمامًا من أي آثار للبارومة أو الصدأ السطحي قبل إتمام عملية الشراء لضمان السلامة الاستثمارية لعام 2026 والأعوام القادمة.