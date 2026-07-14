التشيك تجري مفاوضات مع إسرائيل لشراء منظومات جوية متطورة

أعلنت جمهورية التشيك، اليوم الثلاثاء، أنها تجري محادثات مع شركات إسرائيلية لشراء عدد من أنظمة الدفاع الجوي، في خطوة تستهدف تعزيز قدراتها الدفاعية عبر اقتناء تقنيات عسكرية متقدمة.

وقال وزير الخارجية التشيكي بيتر ماتسينكا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الإسرائيلي جدعون ساعر، إن بلاده تدرس شراء منظومتي "سبايدر" و"آرو" إلى جانب أنظمة دفاعية أخرى، مشيراً إلى أن المباحثات لا تزال جارية مع الجانب الإسرائيلي.

وأكد ماتسينكا أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية تعد من بين الأكثر تطوراً على المستوى التقني، مضيفا: "نحن نناقش مع إسرائيل شراء منظومات دفاع جوي".