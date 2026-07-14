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انفراجة جديدة.. الزمالك يغلق ملف يانيك فيريرا لدى فيفا.. وتقليص القضايا إلى 7
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انفراجة جديدة.. الزمالك يغلق ملف يانيك فيريرا لدى فيفا.. وتقليص القضايا إلى 7

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

نجح نادي الزمالك في رفع قضية المدير الفني الفرنسي السابق، بيير باهرلي، ومساعده البلجيكي يانيك فيريرا، من قائمة القضايا المنظورة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك بعد تسوية المستحقات المالية الخاصة بهما.

وبهذه الخطوة، تقلص عدد القضايا المسجلة ضد القلعة البيضاء لدى الاتحاد الدولي إلى 7 قضايا، في إطار تحركات مجلس إدارة النادي لإنهاء الملفات العالقة ورفع عقوبة إيقاف القيد بشكل كامل.

وتواصل إدارة الزمالك جهودها خلال الفترة الحالية لتسوية باقي القضايا الدولية، من أجل إنهاء الأزمة بشكل نهائي، بما يسمح للنادي بقيد صفقاته الجديدة دون أي معوقات، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ويأتي ذلك ضمن خطة الإدارة لإعادة الاستقرار المالي والإداري للنادي، وإنهاء جميع النزاعات الدولية بما يحافظ على حقوق الزمالك ويعزز موقفه أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم.

نادي الزمالك الزمالك بيير باهرلي يانيك فيريرا الاتحاد الدولي لكرة القدم

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