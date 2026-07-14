ظهور عائلي مميز ليارا حسام حسن برفقة والدها يشعل تفاعل المتابعين

شاركت يارا حسام حسن، ابنة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، متابعيها عبر حسابها على موقع "فيسبوك" مجموعة من الصور التي جمعتها بوالدها وأفراد من أسرتها، في أجواء عائلية مميزة.

وظهرت يارا وهي تحتضن والدها، وسط حالة من السعادة، كما التقطت صورا تذكارية مع أفراد العائلة خلال التجمع.

واكتفت يارا بالتعليق على الصور بوضع رمزي قلبين باللون الأحمر، دون الكشف عن تفاصيل المناسبة.

ويستعد الاتحاد المصري لكرة القدم لفتح ملف تجديد عقد حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر الأول، عقب انتهاء منافسات كأس العالم 2026، وذلك في إطار الحفاظ على الاستقرار الفني بعد الأداء المميز الذي قدمه الفراعنة في البطولة.

ومن المقرر أن يعقد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جلسة مع حسام حسن فور عودته من حضور المباراة النهائية لكأس العالم، المقرر إقامتها يوم 19 يوليو الجاري، من أجل الاتفاق على تفاصيل العقد الجديد واستمرار المدير الفني في قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي تحرك اتحاد الكرة في ظل القناعة الكبيرة بما قدمه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بعدما قاد منتخب مصر لتحقيق نتائج مميزة في مونديال 2026، وهو ما عزز رغبة مسؤولي الجبلاية في تمديد التعاقد مبكرًا، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات والبطولات القارية والدولية.