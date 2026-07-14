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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد صراع مع السرطان.. وفاة سكوت برايس نجم As the World Turns عن 68 عاما

الفنان الأمريكي سكوت برايس
الفنان الأمريكي سكوت برايس
أوركيد سامي

رحل عن عالمنا الممثل الأمريكي سكوت برايس، أحد أبرز نجوم المسلسل الشهير As the World Turns، عن عمر ناهز 68 عامًا، بعد رحلة مع مرض السرطان، ما أثار حالة من الحزن بين أصدقائه وزملائه ومحبيه.

وأعلنت الفنانة لوسي أرناز خبر وفاة سكوت برايس من خلال منشور عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، قبل أن تقوم بحذفه لاحقًا، حيث نعت الراحل بكلمات مؤثرة، مشيدة بموهبته وصفاته الإنسانية وعلاقته بأسرته.

وعبرت لوسي أرناز عن حزنها الشديد لفقدانه، مؤكدة أنها ستفتقد ابتسامته وروحه المرحة وذكاءه وشجاعته، كما وجهت رسالة دعم إلى زوجته جودي ستيفنز وابنهما جاكسون.

سبب وفاة سكوت برايس

كان سكوت برايس كشف خلال عام 2025 عن إصابته بسرطان المريء والمعدة في المرحلة الثالثة، وخضع خلال الفترة التالية لرحلة علاج، وسط مؤشرات على تحسن حالته الصحية.

لكن المرض عاد مجددًا، بحسب ما ورد في رسالة النعي التي نشرتها لوسي أرناز، لتنتهي رحلة الفنان الأمريكي بعد صراع مع السرطان استمر عدة أشهر.

وحتى الآن، لم تصدر عائلة سكوت برايس أو ممثلوه بيانًا يتضمن المزيد من التفاصيل حول وفاته أو ترتيبات ومراسم التشييع.

مسيرة سكوت برايس مع «As the World Turns»

حقق سكوت برايس شهرة واسعة من خلال تجسيده شخصية كريغ مونتغمري في المسلسل الأمريكي الشهير As the World Turns، وهي الشخصية التي ارتبط بها الجمهور وأصبحت واحدة من أبرز أدواره التلفزيونية.

وشهدت أحداث العمل قصة حب درامية معقدة بين شخصيته وشخصية «بيتسي»، التي قدمتها النجمة ميغ رايان في بداياتها الفنية، ضمن مثلث عاطفي كان من أبرز الخطوط الدرامية في المسلسل.

ونجح برايس في لفت الأنظار إلى موهبته، ليحصل على ترشيحين لجائزة Daytime Emmy عامي 1986 و1987 في فئة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي.

أعمال سكوت برايس

لم تقتصر مسيرة سكوت برايس على مسلسل As the World Turns، إذ شارك في عدد من الأعمال التلفزيونية المعروفة، من بينها Silk Hope وMurphy Brown وBeacon Hill وChicago P.D. وLaw & Order: Special Victims Unit وBlue Bloods.

وكان من بين أحدث ظهوراته التمثيلية مشاركته في إحدى حلقات مسلسل Law & Order عام 2024.

وعلى المستوى الشخصي، احتفل سكوت برايس وزوجته جودي ستيفنز في أكتوبر 2025 بمرور 22 عامًا على زواجهما، حيث وصفت زوجها آنذاك بأنه أفضل أصدقائها وشريك حياتها.

ورحل سكوت برايس تاركًا خلفه مسيرة فنية حافلة بالأعمال التلفزيونية وذكريات راسخة لدى جمهوره، خاصة محبي المسلسل الشهير As the World Turns.

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