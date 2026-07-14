خطاب ترامب المرتقب.. هل يعلن مرحلة جديدة في المواجهة مع إيران؟

في توقيت بالغ الحساسية داخليا وخارجيا، يترقب الأمريكيون والعالم الخطاب المرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمقرر إلقاؤه مساء الخميس من البيت الأبيض، وسط توقعات بأن يحمل رسائل سياسية وأمنية تتجاوز حدود الولايات المتحدة.

خطاب استثنائي في توقيت حرج

ويأتي الخطاب في ظل تصاعد التوتر مع إيران، واستمرار الجدل حول نزاهة الانتخابات الأمريكية، إلى جانب استعدادات مبكرة لانتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، ما يمنحه أهمية استثنائية باعتباره مؤشرا على أولويات الإدارة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.

إيران تتصدر المشهد

وكان ترامب قد أعلن، عبر منصته "تروث سوشيال"، عزمه توجيه "خطاب إلى الأمة" في تمام التاسعة مساءا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، دون الكشف عن تفاصيل جدول أعماله أو مكان إلقائه داخل البيت الأبيض، إلا أن مصادر مقربة من الإدارة الأمريكية رجحت أن يتناول الخطاب عددا من الملفات التي تشغل الرأي العام الأمريكي، وفي مقدمتها تطورات الأزمة مع إيران، وقضايا نزاهة الانتخابات، إلى جانب ملفات أخرى يراها الرئيس ذات أولوية.

ترامب يعيد فتح ملف الانتخابات

وبحسب موقع "أكسيوس"، أكد مستشار رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية أن الخطاب سيكون "مزيجا من الموضوعات"، موضحا أن ترامب سيستعرض آخر التطورات المتعلقة بإيران، إضافة إلى موقفه من ملف نزاهة الانتخابات، مع إمكانية التطرق إلى قضايا سياسية وأمنية أخرى، كما أشار المستشار إلى أن الرئيس الأمريكي يسعى إلى تكثيف ظهوره عبر خطابات متلفزة في أوقات الذروة، باعتبارها وسيلة تمنح رسائله السياسية وزنا وتأثيرا أكبر.

ويأتي الملف الإيراني في صدارة الاهتمام، خاصة مع استمرار التوترات العسكرية والسياسية بين واشنطن وطهران، إذ أكد المستشار أن تطورات الأزمة تتغير بصورة متسارعة، وهو ما يجعلها من أبرز القضايا التي يرغب ترامب في تناولها أمام الشعب الأمريكي، وقد تعكس أي تصريحات جديدة بشأن إيران قد تعكس ملامح السياسة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، سواء على مستوى التصعيد أو احتواء الأزمة.

وعلى الصعيد الداخلي، من المتوقع أن يعيد ترامب التأكيد على دعمه لقانون "إنقاذ أمريكا"، الذي يتضمن إجراءات أكثر صرامة بشأن التحقق من هوية الناخبين، في ظل استمرار الجدل حول نزاهة الانتخابات الأمريكية، كما قد يتناول نتائج المراجعات التي أجرتها الأجهزة الاستخباراتية بشأن انتخابات عام 2020، وهي القضية التي لا تزال تمثل محورا أساسيا في الخطاب السياسي للرئيس الأمريكي، رغم نفي مستشاريه التقارير التي تحدثت عن نيته مناقشة انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا.

توجيه رسائل متزامنة إلى الداخل والخارج

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبدالله نعمة، المحلل السياسي اللبناني، إن اختيار ترامب هذا التوقيت لإلقاء خطاب متلفز يعكس رغبته في توجيه رسائل متزامنة إلى الداخل والخارج.

وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "فداخليا يسعى إلى تعزيز حضوره السياسي قبل الاستحقاقات الانتخابية، وخارجيا يحاول تأكيد أن الولايات المتحدة لا تزال تملك زمام المبادرة في إدارة الملفات الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة مع إيران".

وأشار نعمة، إلى أن مضمون الخطاب سيكون مهما ليس فقط لما سيتضمنه من مواقف، بل أيضا لما قد يكشفه من توجهات الإدارة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.

وتابع: "سيكون مهما خاصة إذا تضمن إشارات إلى مستقبل العلاقة مع طهران أو أي خطوات سياسية وعسكرية جديدة".

والجدير بالذكر، أن خطاب الخميس قد يتحول إلى محطة سياسية فارقة، في ظل تداخل الملفات الداخلية مع التحديات الخارجية، وهو ما يجعل الأنظار تتجه إلى البيت الأبيض لمعرفة الرسائل التي سيبعث بها ترامب، وما إذا كانت ستؤسس لمرحلة جديدة في السياسة الأمريكية تجاه إيران، أم ستقتصر على تعزيز مواقفه السياسية قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.