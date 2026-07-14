الأسهم الآسيوية تتراجع والنفط يقفز لأعلى مستوياته في شهر بعد تشديد واشنطن إجراءاتها ضد إيران

تراجعت الأسهم وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في شهر خلال التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أعادت فرض حصارها على حركة الشحن الإيرانية في الخليج، وأنها ستفرض رسومًا بنسبة 20% على الشحنات التي تعبر مضيق هرمز.

وبعد بداية متقلبة للتعاملات، انخفض المؤشر الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنسبة 1.7%، بقيادة تراجعات الأسهم في تايوان وكوريا الجنوبية، التي تجاوزت خسائرها في أدنى مستوياتها 3% و5% على التوالي.

كما هبط مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.8%، فيما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%.

وانخفضت الأسهم الصينية بوتيرة أقل من المؤشر الإقليمي، إذ تراجع مؤشر سي إس آي 300 بنسبة 4%، رغم أن بيانات الصادرات والواردات لشهر يونيو، الصادرة الثلاثاء، جاءت أفضل من توقعات الاقتصاديين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.7% إلى 84.72 دولار للبرميل، بعدما سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ منتصف يونيو عند 85.64 دولار.

كما تعرضت الأسواق لضغوط بسبب تصريحات متشددة أدلى بها، الإثنين، كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي قال إن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة “في المستقبل القريب” إذا أظهرت البيانات استمرار التضخم عند مستويات تفوق المستهدف البالغ 2%.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، يليها تقديم رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، التقرير نصف السنوي للسياسة النقدية أمام الكونجرس.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في شركة بيبرستون بمدينة ملبورن: “رغم أن المخاطر كانت تتراكم في الأسواق خلال الأسبوع الماضي، فإن الأسواق تفاعلت بقوة مع أحدث التطورات المتعلقة بالصراع مع إيران.”

وأضاف: “إن احتمال تشديد السياسة النقدية بالتزامن مع صدمة محتملة في أسعار الطاقة لا يدعم الأصول عالية المخاطر.”

وخلال تعاملات أمس، تعرضت الأسهم في وول ستريت لموجة بيع، بينما قفزت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 9% مع تجدد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي أدى مجددًا إلى تعطيل تدفق البضائع عبر مضيق هرمز.

وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا بنسبة 0.8%، فيما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.6%.

وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية إلى احتمال ضمني يبلغ 43.3% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 28 و29 يوليو، مقارنة باحتمال بلغ 34.2% يوم الجمعة، وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.6 نقطة أساس إلى 4.624%.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.1% إلى 101.18، ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته خلال الشهر، بينما ارتفع الذهب بنسبة 0.3% إلى 4,012.37 دولار.

وقال فيس نايير، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إيست سبرينج إنفستمنتس: “تكمن المخاطر الرئيسية التي تواجه الأسواق الآسيوية نتيجة تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على العملات وأسعار الفائدة.”

وأضاف: “إن استمرار ارتفاع أسعار النفط سيزيد من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة في وقت لاحق من العام.”

وفي تايبيه، هبط المؤشر القياسي للأسهم إلى أدنى مستوياته في شهر، ليتصدر خسائر الأسواق الإقليمية.

وفي سول، تحركت الأسهم بين الارتفاع والانخفاض، بينما تذبذب سهم إس كيه هاينكس بين المكاسب والخسائر، إذ انخفض بما يصل إلى 5.6% بعد ارتفاعه في وقت سابق من الجلسة.

وجاء هذا التذبذب بعد الهبوط الحاد الذي سجله السهم في اليوم السابق عقب إدراجه في بورصة ناسداك الأسبوع الماضي.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفع بيتكوين بنسبة 0.4% إلى 62,415.22 دولار، فيما صعدت إيثر بنسبة 0.7% إلى 1,778.30 دولار.