قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء تفريج الهموم وفك الكرب .. واجه ضغوط الحياة بهذه الكلمات
إسرائيل تزعم تصفية 4 عناصر من حماس بينهم قائد خلية
اعتراضات داخل الزمالك على توزيع نسب شركة الكرة بين النادي والمستثمرين
إلغاء مباراة ودية بين المكسيك والأرجنتين بسبب شبهات فساد بـ 6 ملايين دولار
الأوقاف: «حق الطريق» موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الجمهورية
وزارتا السياحة والرياضة تطلقان خطة لتعظيم الاستفادة من المنشآت الرياضية في المدن السياحية
جمال سلامي يرفض تدريب الزمالك ويتمسك بخيارات أخرى
الرئيس السيسي يصل مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة
من الاستهلاك إلى الإنتاج.. خطة حكومية جديدة لتغيير وجه الريف المصري
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا؟
الرئيس السيسي يصل الدوحة لتقديم العزاء في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأسهم الآسيوية تتراجع والنفط يقفز لأعلى مستوياته في شهر بعد تشديد واشنطن إجراءاتها ضد إيران

الأسهم الآسيوية
الأسهم الآسيوية
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تراجعت الأسهم وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في شهر خلال التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أعادت فرض حصارها على حركة الشحن الإيرانية في الخليج، وأنها ستفرض رسومًا بنسبة 20% على الشحنات التي تعبر مضيق هرمز.

وبعد بداية متقلبة للتعاملات، انخفض المؤشر الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنسبة 1.7%، بقيادة تراجعات الأسهم في تايوان وكوريا الجنوبية، التي تجاوزت خسائرها في أدنى مستوياتها 3% و5% على التوالي.

كما هبط مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.8%، فيما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%.

وانخفضت الأسهم الصينية بوتيرة أقل من المؤشر الإقليمي، إذ تراجع مؤشر سي إس آي 300 بنسبة 4%، رغم أن بيانات الصادرات والواردات لشهر يونيو، الصادرة الثلاثاء، جاءت أفضل من توقعات الاقتصاديين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.7% إلى 84.72 دولار للبرميل، بعدما سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ منتصف يونيو عند 85.64 دولار.

كما تعرضت الأسواق لضغوط بسبب تصريحات متشددة أدلى بها، الإثنين، كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي قال إن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة “في المستقبل القريب” إذا أظهرت البيانات استمرار التضخم عند مستويات تفوق المستهدف البالغ 2%.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، يليها تقديم رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، التقرير نصف السنوي للسياسة النقدية أمام الكونجرس.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في شركة بيبرستون بمدينة ملبورن: “رغم أن المخاطر كانت تتراكم في الأسواق خلال الأسبوع الماضي، فإن الأسواق تفاعلت بقوة مع أحدث التطورات المتعلقة بالصراع مع إيران.”

وأضاف: “إن احتمال تشديد السياسة النقدية بالتزامن مع صدمة محتملة في أسعار الطاقة لا يدعم الأصول عالية المخاطر.”

وخلال تعاملات أمس، تعرضت الأسهم في وول ستريت لموجة بيع، بينما قفزت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 9% مع تجدد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي أدى مجددًا إلى تعطيل تدفق البضائع عبر مضيق هرمز.

وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا بنسبة 0.8%، فيما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.6%.

وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية إلى احتمال ضمني يبلغ 43.3% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 28 و29 يوليو، مقارنة باحتمال بلغ 34.2% يوم الجمعة، وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.6 نقطة أساس إلى 4.624%.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.1% إلى 101.18، ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته خلال الشهر، بينما ارتفع الذهب بنسبة 0.3% إلى 4,012.37 دولار.

وقال فيس نايير، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إيست سبرينج إنفستمنتس: “تكمن المخاطر الرئيسية التي تواجه الأسواق الآسيوية نتيجة تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على العملات وأسعار الفائدة.”

وأضاف: “إن استمرار ارتفاع أسعار النفط سيزيد من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة في وقت لاحق من العام.”

وفي تايبيه، هبط المؤشر القياسي للأسهم إلى أدنى مستوياته في شهر، ليتصدر خسائر الأسواق الإقليمية.

وفي سول، تحركت الأسهم بين الارتفاع والانخفاض، بينما تذبذب سهم إس كيه هاينكس بين المكاسب والخسائر، إذ انخفض بما يصل إلى 5.6% بعد ارتفاعه في وقت سابق من الجلسة.

وجاء هذا التذبذب بعد الهبوط الحاد الذي سجله السهم في اليوم السابق عقب إدراجه في بورصة ناسداك الأسبوع الماضي.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفع بيتكوين بنسبة 0.4% إلى 62,415.22 دولار، فيما صعدت إيثر بنسبة 0.7% إلى 1,778.30 دولار.

الأسهم أسعار النفط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026.. كم سعر عيار21؟

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر .. عيار 21 يواصل الارتفاع

مصطفى كامل

مطالبات باعتذار.. غضب برلماني بسبب تصريحات مصطفى كامل عن الشرقية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك.. آخر تحديث الآن

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك .. آخر تحديث الآن

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

منتخب مصر

فرج عامر: حديث بعض اللاعبين عن التضحيات بعد كأس العالم في غير محله

وزيرا الرياضة والسياحة والآثار

وزيرا الرياضة والسياحة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

لامين يامال

حلم لامين يامال.. من حوض الاستحمام إلى نهائي كأس العالم ضد ميسي

بالصور

تجنبيها.. 8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي

8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي
8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي
8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي

طريقة عمل وتصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"

طريقة عمل تصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"
طريقة عمل تصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"
طريقة عمل تصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"

هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟.. أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة

هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟ أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة
هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟ أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة
هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟ أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة

يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى أحدث ظهور لها

يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

ندى

اعتبريها صفقة.. فتاة تتهم والدها بالاتجار بها وإجبارها على الزواج من مسن عربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد