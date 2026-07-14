قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحزن يخيم على القرية.. وفاة عمة محمد صلاح وتشييع جنازتها بنجريج في الغربية
منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه
دعاء آخر شهر المحرم مكتوب 1448.. أفضل الأدعية المستحبة لتوديع الشهر الحرام واستقبال صفر
بعد سقوط أدمن صفحة في قنا.. المؤبد عقوبة الترويج لبيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل
لن نسمح بذلك.. الأطباء تعلق على الترويج لعلاج السكري بالخلايا الجذعية
ترامب: الولايات المتحدة تستطيع تصفية قادة النظام الإيراني الحالي
لا علاقة له بالحجاب.. وكيل نقابة المحامين يرد على أزمة وقف محامية سوهاج
التلفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات في بندر عباس و جزيرة كيش
ترامب: موقع جبل الفأس في إيران هدف محتمل لضربة كبيرة وقوية
حسام حسن: حكم مباراة الأرجنتين كان يرغب في طردي.. وهذا ما قاله ميسي لي
مقبرة اللحوم الفاسدة.. ضبط طن و100 كيلو من لحوم حيوانات نافقة في سوهاج
سيارة مسرعة.. لحظة دهس فتاة أثناء عبورها الطريق في الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026.. كم سعر عيار21؟

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
رانيا أيمن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

واصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر تراجعه خلال تعاملات الثلاثاء 14 يوليو 2026، ليسجل 46520 جنيهًا، بعدما فقد 476 جنيهًا مقارنة بتعاملات أمس، كما خسر 3598 جنيهًا خلال نحو شهر، بعد هبوطه من 50120 جنيهًا المسجلة في 15 يونيو الماضي، ما يعكس استمرار الضغوط على أسعار الذهب في السوق المحلية بالتزامن مع تراجع الأعيرة المختلفة.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

وشهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا جديدًا خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 مقارنة بأسعار أمس، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات المعدن الأصفر محليًا وعالميًا.

وفيما يلي آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 46520 جنيهًا، منخفضًا بقيمة 476 جنيهًا مقارنة بسعره أمس البالغ 46998 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كما خسر الجنيه الذهب 3598 جنيهًا خلال نحو شهر، بعدما تراجع من 50120 جنيهًا في 15 يونيو 2026 إلى 46520 جنيهًا اليوم.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6646 جنيهًا، متراجعًا بقيمة 68 جنيهًا مقارنة بسعره أمس البالغ 6714 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 5815.25 جنيه، متراجعًا بقيمة 59.50 جنيه مقارنة بسعره أمس البالغ 5874.75 جنيه .

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4984.50 جنيه، منخفضًا بقيمة 51 جنيهًا مقارنة بسعره أمس البالغ 5035.50 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3876.83 جنيه، متراجعًا بقيمة 39.67 جنيه مقارنة بسعره أمس البالغ 3916.50 جنيهًا.

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 206713.71 جنيه، مقابل 208828.74 جنيه أمس، بتراجع قدره 2115.03 جنيه .

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا نحو 332300 جنيه.

وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام نحو 664600 جنيه.

وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 250 جرامًا نحو 1,661,500 جنيه.

1000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 6,646,000 جنيه.

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 21 نحو 5,815,250 جنيها.

وبلغ سعر طن الذهب عيار 24 نحو 6,646,000,000 جنيه.

وسجل سعر طن الذهب عيار 21 نحو 5,815,250,000 جنيه.

سعر الجنيه الذهب الجنيه الذهب أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 360 جنيها

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

ترامب

ترامب يفجر مفاجأة : أرجح 90% مقتل مجتبى خامنئي

الجنيه الذهب

بعد التراجع.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

مصعد

بعد حادث التجمع .. كيف تتصرف إذا تعطل بك المصعد فجأة؟

ترشيحاتنا

جانب من المعاينة

3 طوابق مخالفة.. النيابة الإدارية تعاين عقار معهد الاتصالات بسوهاج بعد الحريق

كلية طب فاقوس

قرار عاجل بتجميد القبول بطب فاقوس ونقل 1200 طالب إلى جامعة الزقازيق

جهود السيطرة على حريق

لم يؤثر على الخدمات الطبية.. تفاصيل السيطرة على حريق أعلى سطح مستشفى الجراحة بأسوان

بالصور

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان

«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو
«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو
«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

بدلا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

تعرف على أرخص سيارة زيرو في السوق المصرية

سوزوكي ألتو
سوزوكي ألتو
سوزوكي ألتو

فيديو

التعامل مع لدغة الثعبان

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

صورة لبعض من المقبوض علهيم

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد