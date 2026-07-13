سقوط مفاجئ لأسعار الذهب بعد إعلان ترامب.. بكام عيار 21 ؟

شهدت أسعار الذهب اليوم تراجعًا حادًا ومفاجئًا في الأسواق العالمية، بعد أن فقدت الأوقية نحو 3% من قيمتها في وقت قصير، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض حصار على إيران، وهو ما أعاد إشعال حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية، ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم في المعدن الأصفر الذي يُعد أحد أبرز الملاذات الآمنة تقليديًا.

وانعكس هذا التراجع العالمي بشكل مباشر على سوق الذهب المحلية في مصر، حيث سجلت جميع الأعيرة انخفاضات ملموسة خلال تعاملات اليوم، في مشهد وصفه متعاملون في السوق بأنه من أكثر التحركات حدة خلال الفترة الأخيرة.

هبوط الذهب في مصر اليوم

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، بنحو 50 جنيهًا وفي المقابل، شهد الجنيه الذهب تراجعًا أكبر بلغ نحو 400 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 بكام؟

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، بنحو 50 جنيهًا خلال الجلسة، ليصل سعر البيع إلى 5820 جنيهًا، مقابل 5770 جنيهًا للشراء. وفي المقابل، شهد الجنيه الذهب تراجعًا أكبر بلغ نحو 400 جنيه، ليستقر عند 46,560 جنيهًا للبيع و46,160 جنيهًا للشراء.

أما عيار 24 فسجل 6,650 جنيهًا للبيع و6,595 جنيهًا للشراء، بينما وصل عيار 18 إلى 4,990 جنيهًا للبيع و4,945 جنيهًا للشراء، وسجل عيار 14 نحو 3,880 جنيهًا للبيع و3,845 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الأوقية بالجنيه المصري نحو 206,885 جنيهًا للبيع و205,105 جنيهًا للشراء، فيما استقر سعر الأوقية بالدولار عند مستوى 3,989.63 دولار عالميًا. أما دولار الصاغة، فسجل نحو 51.86 جنيهًا مقابل 50.24 جنيهًا في البنك.

العيار سعر البيع سعر الشراء عيار 24 6,650 جنيه 6,595 جنيه عيار 21 5,820 جنيه 5,770 جنيه عيار 18 4,990 جنيه 4,945 جنيه عيار 14 3,880 جنيه 3,845 جنيه الجنيه الذهب 46,560 جنيه 46,160 جنيه

وبلغ سعر الأوقية بالجنيه المصري نحو 206,885 جنيهًا للبيع و205,105 جنيهًا للشراء، فيما استقر سعر الأوقية بالدولار عند مستوى 3,989.63 دولار عالميًا. أما دولار الصاغة، فسجل نحو 51.86 جنيهًا مقابل 50.24 جنيهًا في البنك.

ترامب وإيران.. الشرارة التي أشعلت موجة بيع الذهب

يأتي هذا التراجع الحاد في أسعار الذهب امتدادًا لموجة من التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انتهاء التفاهمات مع طهران واحتمالات تصعيد عسكري جديد، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل لافت، وأثار في المقابل مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول.

الأسئلة الأكثر شيوعًا حول أسعار الذهب اليوم

لماذا انخفضت أسعار الذهب اليوم؟

تراجعت أسعار الذهب عالميًا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حصار إيران، ما دفع الأوقية لفقدان نحو 3% من قيمتها، وانعكس ذلك مباشرة على السوق المصرية.

كم سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر؟

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5820 جنيهًا للبيع و5770 جنيهًا للشراء.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 46,560 جنيهًا للبيع و46,160 جنيهًا للشراء، بعد تراجعه نحو 400 جنيه.

ما هو سعر أوقية الذهب بالدولار اليوم؟

سجلت أوقية الذهب عالميًا نحو 3,989.63 دولار.



