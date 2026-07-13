أكلتنا وشربتنا.. منقبو الذهب السودانيون: سلمنا أنفسنا للحكومة المصرية

نشر المتحدث العسكري عقيد أركان حرب أحمد عتمان الحلقة الأولى من سلسلة " درع الجنوب" والتي ترصد كيف تعاملت القوات المسلحة والشرطة المدنية مع العناصر التي سلّمت نفسها عقب الحملة المكبرة في المنطقة الجنوبية ، في إطار قانونى وفقًا للمعايير والمواثيق الدولية بما يفرض الأمن ويحفظ الحقوق

وقال منقبو الذهب السودانيون أن الحكومة المصرية تعاملت مهم بكل احترم وتم توفير الأطعمة وأشاروا أن المناجم التي تحتوي على الذهب كان بها عدد كبير من الأسلحة النارية

وتابع منقبو الذهب أن المشكلة كانت في الأسلحة وأن بعض المنقبين سلموا انفسهم للسلطات المصرية وتم ترحيلهم إلي السودان