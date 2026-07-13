صقر وكناريا يتصدر شباك التذاكر.. منافسة قوية مع شمشون ودليلة و7Dogs | تقرير

تشهد دور العرض المصرية خلال الفترة الحالية منافسة قوية بين عدد من الأفلام، بعدما عاد الجدل حول صدارة شباك التذاكر مع تضارب أرقام الإيرادات المعلنة، خاصة بين فيلمي "صقر وكناريا" وشمشون ودليلة".

فيلم "صقر وكناريا"

وتصدر فيلم "صقر وكناريا" قائمة الإيرادات وفقًا لبعض التقارير المتداولة، ليواصل تحقيق نجاح جماهيري منذ طرحه، بينما دخل فيلم "شمشون ودليلة" بطولة أحمد العوضي المنافسة بقوة بعد انطلاق عرضه، محققًا إقبالًا ملحوظًا خلال أيامه الأولى.

وأثارت اختلافات أرقام الإيرادات المنشورة عبر بعض المواقع تساؤلات حول الترتيب الحقيقي للأفلام في شباك التذاكر، خاصة بعد إعلان أكثر من عمل تصدره في نفس التوقيت، وهو ما أعاد فتح النقاش حول ضرورة وجود جهة موحدة لإعلان الإيرادات الرسمية للأفلام المعروضة.

وكان الفنان محمد إمام قد احتفل باستمرار تصدر فيلم "صقر وكناريا" لشباك التذاكر، مشيرًا إلى تحقيق الفيلم إيرادات تجاوزت 75 مليون جنيه بعد 16 يومًا من عرضه، في الوقت الذي أعلن فيه الفنان أحمد العوضي تصدر فيلمه "شمشون ودليلة" للإيرادات، محققًا 22 مليونًا و700 ألف جنيه خلال أربعة أيام فقط من بدء عرضه.

وكان الفنان محمد إمام قد احتفل باستمرار تصدر فيلم "صقر وكناريا" لشباك التذاكر، مشيرًا إلى تحقيق الفيلم إيرادات تجاوزت 75 مليون جنيه بعد 16 يومًا من عرضه، في الوقت الذي أعلن فيه الفنان أحمد العوضي تصدر فيلمه "شمشون ودليلة" للإيرادات، محققًا 22 مليونًا و700 ألف جنيه خلال أربعة أيام فقط من بدء عرضه.

فيلم "7Dogs"

وفي قائمة المنافسة الحالية، يواصل فيلم "7Dogs" حضوره ضمن الأعمال الأكثر تحقيقًا للإيرادات، إلى جانب فيلم "إذما" و"الكلام على إيه؟!".