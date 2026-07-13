بدلا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة، يعتقد كثيرون أن العيش البايت لم يعد صالحًا للاستخدام، فيتخلصون منه فورًا، رغم أنه يمكن تحويله إلى وصفات شهية واقتصادية تناسب الإفطار أو الغداء أو العشاء. فمع بعض المكونات البسيطة، يصبح الخبز القديم أساسًا لأطباق لذيذة تقلل هدر الطعام وتوفر في ميزانية المنزل.

8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

إليكِ مجموعة من أفضل الوصفات التي يمكن تحضيرها بالعيش البايت، للشيف سلمي الحافظ.

1- فتة بالعيش المحمص

قطعي العيش إلى مكعبات، وحمصيه في الفرن أو في مقلاة مع قليل من الزيت، ثم استخدميه في إعداد الفتة مع الأرز والصلصة والثوم، وقدميه مع اللحم أو الدجاج.

2- بقسماط منزلي

يعد العيش البايت أفضل مكون لتحضير البقسماط في المنزل.

الطريقة:

قطعي الخبز إلى شرائح.

حمصيه في الفرن حتى يجف تمامًا.

اطحنيه في الكبة.

احفظيه في برطمان محكم لاستخدامه في تتبيل الدجاج أو تغليف الكفتة والكروكيت.

3- بيتزا بالعيش

يمكن استخدام أرغفة العيش البايت كقاعدة سريعة للبيتزا.

ضعي عليها صلصة الطماطم والجبن والمكونات المفضلة لديك، ثم أدخليها الفرن لمدة 10 دقائق فقط.

4- كرات الخبز بالجبنة

اخلطي فتات العيش مع الجبن المبشور والبقدونس والبيض، ثم شكلي الخليط إلى كرات صغيرة واقليها أو اخبزيها حتى تصبح ذهبية اللون.

5- صينية عيش بالبيض والخضار

قطعي العيش إلى مكعبات وضعيه في صينية، ثم أضيفي البيض المخفوق مع الحليب والفلفل والطماطم والجبن، واخبزيها حتى تنضج، لتحصلي على وجبة إفطار مشبعة.

6- سلطة فتوش

يمكن تحميص العيش البايت واستخدامه بدلًا من الخبز الطازج في سلطة الفتوش، حيث يمنحها قرمشة مميزة ونكهة رائعة.

7- بودنج الخبز (عيش بالحليب)

إذا كنتِ من محبي الحلويات، فيمكن تحويل العيش البايت إلى حلوى لذيذة.

المكونات:

عيش مقطع.

حليب.

سكر.

بيض.

فانيليا.

زبيب أو مكسرات حسب الرغبة.

يُخبز الخليط في الفرن حتى يتماسك ويقدم دافئًا.

8- شوربة الخبز

يمكن إضافة مكعبات الخبز المحمصة إلى شوربة العدس أو شوربة الخضار بدلًا من الكروتون الجاهز، لتمنحها مذاقًا وقوامًا مميزين.

نصائح للاستفادة من العيش البايت

بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

احفظي الخبز في الفريزر إذا لم تستخدميه خلال أيام قليلة.

تأكدي من خلوه من العفن قبل استخدامه.

حمصيه جيدًا للحصول على قرمشة أفضل.

استخدميه في إعداد البقسماط بدلًا من شرائه.

لا تستخدمي الخبز الذي ظهرت عليه رائحة أو بقع غير طبيعية.

هل يمكن تناول العيش البايت بأمان؟

نعم، يمكن تناول العيش البايت إذا كان محفوظًا بطريقة صحيحة ولم تظهر عليه أي علامات فساد مثل العفن أو الرائحة الكريهة. أما إذا ظهرت بقع خضراء أو سوداء أو بيضاء زغبية، فيجب التخلص منه بالكامل، لأن إزالة الجزء المصاب لا تجعل باقي الرغيف آمنًا للأكل.