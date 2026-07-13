بعد التراجع.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

تراجع سعر الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 حيث وصل سعر الأونصة عالمياً إلى 4054 دولارا، ووصل عيار 21 إلى 5870 جنيها للجرام، منخفضا بنحو 20 جنيها مقارنة بآخر تحديث.

سعر الذهب عيار 24

ووصل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6700 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6645 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5870 جنيهات.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5820 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5430 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5485 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3900 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3865 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46960 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46600 جنيهًا.



الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4054 دولارًا.