أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر، في ظل تأثر الأسعار بعدد من العوامل المحلية والعالمية، أبرزها سعر الأوقية في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار، إلى جانب حجم العرض والطلب داخل الأسواق.

وسجلت أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة، دون احتساب المصنعية، المستويات التالية وفقا لما رصدة صباح البلد:

عيار 24: 6686 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 5850 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 5014 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 46800 جنيه.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب في السوق المصرية وفق عدة عوامل رئيسية، يأتي في مقدمتها سعر الذهب عالميًا، والذي يعد المحرك الأساسي للأسعار المحلية، إلى جانب سعر صرف الدولار أمام الجنيه، باعتبار أن الذهب سلعة يتم تسعيرها عالميًا بالدولار.

كما تؤثر معدلات العرض والطلب داخل السوق المحلية، وحجم الإقبال على شراء المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات الذهب، بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية العالمية، وقرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين إلى اللجوء للذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

وتختلف الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك من محل لآخر، وفقًا لقيمة المصنعية والدمغة والضريبة، والتي تضاف إلى السعر المعلن للجرام.