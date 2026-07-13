قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري يشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة لمناقشة أمن المياه
كاف يرفض مقترح اتحاد الكرة بشأن زيادة مقاعد الأندية في البطولات الأفريقية
بلغ لو مش بتاخد الحد الأدنى للأجور.. مفاجأة سارة للعمال
اليوم.. وضع حجر الأساس لفرع الأهلي في مدينة المنصورة الجديدة
مدرب إسبانيا يراهن على لامين يامال قبل مواجهة فرنسا: المباراة الحقيقية له لم تأتِ بعد
اتحاد الكرة: نشكر الرئيس السيسي على تكريم المنتخب الوطني.. ومحمد صلاح قائد بمعنى الكلمة
الدولار بكام.. أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري
الجيش الأردني يعلن إسقاط 4 صواريخ قادمة من إيران
أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
تبيع الوهم للطلاب.. تحذير عاجل للطلاب راغبي الاتحاق بالتمريض
طقس اليوم الإثنين.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة صباحية ونشاط للرياح
قفزة في أسعار النفط بعد تصاعد المواجهة الأمريكية الإيرانية وإعلان طهران إغلاق مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر، في ظل تأثر الأسعار بعدد من العوامل المحلية والعالمية، أبرزها سعر الأوقية في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار، إلى جانب حجم العرض والطلب داخل الأسواق.

وسجلت أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة، دون احتساب المصنعية، المستويات التالية وفقا لما رصدة صباح البلد:

عيار 24: 6686 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 5850 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 5014 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 46800 جنيه.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب في السوق المصرية وفق عدة عوامل رئيسية، يأتي في مقدمتها سعر الذهب عالميًا، والذي يعد المحرك الأساسي للأسعار المحلية، إلى جانب سعر صرف الدولار أمام الجنيه، باعتبار أن الذهب سلعة يتم تسعيرها عالميًا بالدولار.

كما تؤثر معدلات العرض والطلب داخل السوق المحلية، وحجم الإقبال على شراء المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات الذهب، بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية العالمية، وقرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين إلى اللجوء للذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

وتختلف الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك من محل لآخر، وفقًا لقيمة المصنعية والدمغة والضريبة، والتي تضاف إلى السعر المعلن للجرام.

الذهب الذهب اليوم الذهب في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 يبدأ يوم جمعة.. موعد تغيير الساعة رسميًا

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. مفاجأة سارة للموظفين خلال يوليو الجاري

حسام حسن

أجريت قسطرة وركبت 3 دعامات| حسام حسن يصدم الجميع على الهواء

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وجدول المواعيد الرسمي

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وجدول المواعيد الرسمي

سعر الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 وعيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب اليوم الاثنين 13 يوليو 2026 وعيار 21 بالمصنعية

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 أمام الجنيه في البنوك

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 أمام الجنيه في البنوك

شقق الإيجار التمليكي2026

خلال شهر.. الشروط الجديدة لحجز شقق الإيجار 2026

ترشيحاتنا

تحت السن

تعرف على موعد طرح الحلقة الثامنة من تحت السن Underage

مدحت صالح

مدحت صالح يحيي حفلا فى دار أوبرا الإسكندرية.. 30 يوليو

جورج وسوف

جورج وسوف يحيي حفلا غنائيا في السعودية.. 31 يوليو

بالصور

طريقة عمل طاجن الدجاج بالبصل المكرمل

طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..

دينا داش في أجواء رومانسية رفقة زوجها أمام البحر

دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها
دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها
دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد