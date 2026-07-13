قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكويت تعلن التصدي لأهداف جوية معادية وسط تصعيد عسكري غير مسبوق في الخليج
اليوم.. انقطاع المياه عن عدة مناطق في بني سويف
ما حكم الحب العفيف بين الشباب والبنات؟.. دار الإفتاء تشرح الرأي الشرعي
طقس الإثنين: رطوبة "القاهرة" تلامس الـ 37.. والكويت في صدارة "الخمسين"
أمريكا تعلن انتهاء هجوم واسع على إيران
الحرس الثوري يعلن توقيف سفينتين في مضيق هرمز ويتهم أمريكا بتهديد الملاحة
شروط ومواعيد التقديم في كلية الشرطة 2026
هل التدخين ينقض الوضوء؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
ارتفع 81 قرشا.. سعر الدولار في مصر اليوم 13-7-2026
سعر كاديلاك CT5-V موديل 2026 في السعودية
استخراج فيش وتشبيه جنائي أونلاين 2026
البحرين ترفع مستوى التأهب.. إطلاق صافرات الإنذار ودعوات عاجلة للتوجه إلى الملاجئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 13 يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة. 

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 13 يوليو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6720 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6665  جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5880 جنيهات.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5830 جنيهًا.

مشغولات ذهبية

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5040 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5495 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3920 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3885 جنيهًا.

مشغولات ذهبية

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47040 جنيهًا.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 461460 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم 

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 209,015  جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 207,240 جنيهًا.

أسعار السبائك الذهب الآن

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

واستقر سعر دولار الصاغة اليوم عند 50.84 جنيه مقابل 49.63 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4111.4 دولارًا.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

سعر الذهب جرام الذهب سعر شراء جرام الذهب سعر بيع جرام الذهب سعر الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 يبدأ يوم جمعة.. موعد تغيير الساعة رسميًا

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. مفاجأة سارة للموظفين خلال يوليو الجاري

النائبة سجى عمرو هندي

نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

سعر الدولار اليوم

ارتفاع فى كافة البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

مرموش

صراع إنجليزي على عمر مرموش.. مانشستر سيتي يطلب 60 مليون إسترليني

حسام حسن

أجريت قسطرة وركبت 3 دعامات| حسام حسن يصدم الجميع على الهواء

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وجدول المواعيد الرسمي

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وجدول المواعيد الرسمي

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لأزمة محامية سوهاج بين النقابة وردها

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

محلل: المنطقة تمر بمرحلة شديدة الخطورة.. وزيارة محمد بن زايد للقاهرة تعكس أهمية التنسيق العربي

حسام حسن وإبراهيم حسن

محلل أداء المنتخب: حسام كان يقول لي اشتغل بدماغي

سعفان الصغير

سعفان الصغير: معسكرات المنتخب في عهد حسام حسن اتسمت بالانضباط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد