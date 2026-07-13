أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 13 يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 13 يوليو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6720 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6665 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5880 جنيهات.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5830 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5040 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5495 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3920 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3885 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47040 جنيهًا.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 461460 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 209,015 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 207,240 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

واستقر سعر دولار الصاغة اليوم عند 50.84 جنيه مقابل 49.63 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4111.4 دولارًا.

توقعات أسعار الذهب

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.