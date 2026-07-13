قفزة في أسعار النفط بعد تصاعد المواجهة الأمريكية الإيرانية وإعلان طهران إغلاق مضيق هرمز

قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% خلال التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين؛ بعد تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أعاد المخاوف من حدوث اضطراب كبير في إمدادات الخام العالمية، في ظل إعلان طهران إغلاق مضيق هرمز.

وارتفعت عقود خام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 3.2% إلى 78.46 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.4% إلى 73.83 دولار للبرميل؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وكان كلا الخامين قد سجلا مكاسب تجاوزت 4% خلال الأسبوع الماضي مع تجدد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاءت الموجة الأخيرة من الارتفاعات بعدما وسعت إيران، الأحد، هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة لتشمل دولًا خليجية، بينها قطر والإمارات العربية المتحدة، ردًا على الضربات العسكرية الأمريكية.

كما أعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز عقب تعرض سفينة تجارية لهجوم، مما زاد المخاوف بشأن أحد أهم ممرات شحن الطاقة في العالم.

في المقابل، رفضت الولايات المتحدة المزاعم الإيرانية، إذ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حركة الملاحة التجارية عبر المضيق لا تزال مستمرة تحت الحماية الأمريكية، إلا أن حركة الشحن تباطأت بشكل حاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما عزز المخاوف من أن تؤدي أي اضطرابات مطولة إلى تشديد إمدادات النفط العالمية.

ويُعد مضيق هرمز المسار الرئيسي لصادرات النفط الخام من السعودية والعراق والكويت والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول المنتجة في الخليج. وأي تعطيل مستمر لحركة الملاحة قد يجبر المصافي، خصوصًا في آسيا، على البحث عن مصادر بديلة للإمدادات، كما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

كما يترقب المشاركون في السوق أي استجابة منسقة من كبار منتجي النفط، أو لجوء الدول إلى السحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية إذا تفاقمت اضطرابات الإمدادات.

وعادت علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى سوق النفط بعد أن كانت قد تراجعت خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إعادة التفاهم السابق بين الولايات المتحدة وإيران.