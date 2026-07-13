اليوم.. وضع حجر الأساس لفرع الأهلي في مدينة المنصورة الجديدة

يضع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اليوم الاثنين، حجر الأساس لفرع الأهلي في مدينة المنصورة الجديدة.

ووجه النادي الدعوة للعديد من السادة الوزراء والشخصيات العامة والرياضية لحضور افتتاح الفرع الجديد للنادي الأهلي والذي يهدف إلى توسيع نطاق خدمات النادي الرياضية والاجتماعية، من خلال إنشاء فروع جديدة تلبي احتياجات الأعضاء والجماهير فى مختلف المحافظات.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية النادي وتكليف شركة الأهلي للمنشآت الرياضية برئاسة المهندس تامر ناصر بمنح الأولوية لملف فروع الأهلي في المحافظات.