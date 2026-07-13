الأهلي يحدد موعد السفر إلى إسبانيا.. واتجاه لتأجيل المعسكر بسبب برشلونة

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن الجهاز الفني والإدارة للنادي الأهلي استقرا على يوم 31 يوليو الجاري موعدًا مبدئيًا لسفر بعثة الفريق إلى إسبانيا لخوض المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن الفريق حصل على راحة من التدريبات اليوم، وذلك لإتاحة الفرصة أمام عدد من اللاعبين والجهاز الإداري لاستكمال الإجراءات الخاصة باستخراج التأشيرات اللازمة لدخول إسبانيا قبل موعد السفر المحدد.

وأضاف، أن هناك احتمالًا قائمًا لتأجيل المعسكر لمدة أسبوع إضافي، حال التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن خوض مباراة ودية مرتقبة أمام فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الإعداد.