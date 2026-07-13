الإسكان تبدأ تسليم وحدات سكن مصر اليوم.. اعرف المكان والمواعيد

بدء اليوم الاثنين تسليم الوحدات السكنية المخصصة بمشروع "سكن مصر" بالحي المتميز بمدينة غرب قنا الجديدة، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد خلال الفترة من الاثنين 13 يوليو 2026 وحتى الثلاثاء 28 يوليو 2026.

وشددت أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة مواصلة تنفيذ خطط تسليم وحدات المشروعات السكنية وفق الجداول الزمنية المقررة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يضمن توفير وحدات سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتحقق لهم جودة الحياة.

وأكد المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة غرب قنا الجديدة، أن عملية التسليم ستتم وفقًا لأرقام العمارات والوحدات المحددة لكل يوم.

وذلك على النحو التالي:

• الاثنين 13 يوليو 2026: تسليم وحدات العمارات أرقام (1، 3، 4، 6، 12، 15، 22، 23).

• الثلاثاء 14 يوليو 2026: تسليم وحدات العمارات (23،24،40).

• الأربعاء 15 يوليو 2026: تسليم وحدات العمارتين ( 16، 17).

• الخميس 16 يوليو 2026: تسليم وحدات العمارتين ( 21، 9).

• الاثنين 20 يوليو 2026: تسليم وحدات العمارتين (10، 19).

• الثلاثاء 21 يوليو 2026: تسليم وحدات العمارتين (38، 35).

• الأربعاء 22 يوليو 2026: تسليم وحدات العمارتين ( 37، 36).

ودعا رئيس جهاز غرب قنا المستفيدين بالوحدات إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لكل عمارة والوحدات الواردة بالجدول المعلن، وذلك لتيسير إجراءات التسليم.

كما خصص الجهاز يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 27 و28 يوليو 2026 لتسليم الوحدات للمواطنين الذين تعذر عليهم الاستلام في المواعيد المحددة