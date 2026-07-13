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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كاف يرفض مقترح اتحاد الكرة بشأن زيادة مقاعد الأندية في البطولات الأفريقية

كاف
كاف
إسراء أشرف
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رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" مقترح الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، بداية من موسم 2026-2027، ليواصل العمل بالنظام الحالي دون أي تغييرات.

وذكر موقع البطولة المغربي، أن لجنة المسابقات التابعة للكاف أوصت بعدم اعتماد مقترح مصر، مؤكدة استمرار اللائحة الحالية الخاصة بتوزيع مقاعد الاتحادات الوطنية في المسابقات القارية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تقدم بطلب رسمي يهدف إلى رفع عدد الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية، مستندًا إلى قوة الدوري المحلي والنجاحات التي حققتها الأندية المصرية في المنافسات القارية خلال السنوات الأخيرة.

ومن المنتظر أن يحسم المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي الملف بشكل نهائي خلال اجتماعه المقبل، عبر اعتماد توصية لجنة المسابقات، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وبذلك، ستواصل الأندية المصرية المشاركة وفق النظام المعمول به حاليًا، بواقع فريقين في دوري أبطال أفريقيا، وفريقين في بطولة كأس الكونفدرالية، دون أي زيادة في عدد المقاعد.

بيان طلب هاني أبو ريدةمن "كاف" زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية

في ضوء الإنجازات التي حققتها الاتحادات الأفريقية المشاركة في كأس العالم 2026، تقدم  المهندس هاني أبو ريدة، بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، يتضمن طلب زيادة عدد الأندية المشاركة في كل من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، بمنح كل اتحاد عضو مقعدًا إضافيًا، على أن يتم توزيع هذه المقاعد وفقًا لمعايير التصنيف واللوائح المعتمدة لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ووفقًا لذلك، يمكن أن ترتفع حصة بعض الاتحادات، بحسب معايير التصنيف المعمول بها، إلى ثلاثة أندية في دوري أبطال أفريقيا وثلاثة أندية في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، على أن تبدأ مشاركة الأندية الإضافية من الأدوار التمهيدية.

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