الأرجنتين تستعين بقميص مارادونا لإسقاط إنجلترا في كأس العالم

طلب منتخب الأرجنتين من الفيفا إرتداء القميص الأزرق خلال مواجهة إنجلترا في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026.

ويرغب منتخب الأرجنتين في اللعب بقميصه الثاني “ الأزرق” لإعادة ذكرى قيادة مارادونا حينما حقق كأس العالم 86 على حساب إنجلترا بهدف باليد وهدف بعد مراوغة الفريق بالكامل.

وسقط منتخب الأرجنتين في خسارة أمام إنجلترا في مباراتين حينما أرتدى قميصه الأساسي حيث انتهى المباراة الأولى بالتعادل الإيجابي 2-2 في مونديال 98 والمباراة الثانية خسرها الأرجنتين بنتيجة 1-0 في مونديال 2002.

ويستضيف ملعب أتلانتا القمة المنتظرة مساء الأربعاء المقبل، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، حيث يدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بطموح مواصلة حملة الدفاع عن لقبه العالمي، بينما يتطلع المنتخب الإنجليزي إلى الإطاحة بحامل اللقب والعبور إلى النهائي.

فوز الأرجنتين على سويسرا

وجاء تأهل منتخب الأرجنتين عقب انتصار مثير على سويسرا بنتيجة 3-1 بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، في مباراة شهدت ندية كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.

وافتتح أليكسيس ماك أليستر التسجيل مبكرًا لراقصي التانجو في الدقيقة العاشرة مستغلًا ركلة ركنية نفذها ليونيل ميسي، قبل أن يعيد دان ندوي المنتخب السويسري إلى أجواء اللقاء بهدف التعادل في الدقيقة 67.

وظلت النتيجة متعادلة حتى الشوط الإضافي الثاني، عندما نجح جوليان ألفاريز في منح الأرجنتين التقدم بهدف رائع في الدقيقة 112، قبل أن يؤكد لاوتارو مارتينيز تأهل منتخب بلاده بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 121، ليُنهي آمال سويسرا في مواصلة مشوارها بالمونديال.

وفي المقابل، بلغ المنتخب الإنجليزي نصف النهائي بعد انتصار صعب على النرويج بنتيجة 2-1 عقب التمديد للأشواط الإضافية، ليواصل "الأسود الثلاثة" حلم استعادة اللقب العالمي، ويضربوا موعدًا ناريًا مع الأرجنتين في صراع جديد على بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026.