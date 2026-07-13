منار غانم: الأجواء اليوم حارة والرطوبة تزيد الإحساس بدرجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اننا نشهد طقسا مائلا للحرارة رطبا في الصباح الباكر، وحار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ومائلاً للحرارة رطباً خلال فترات الليل.



واضافت منار غانم خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى أننا نشهد عدة ظواهر جوية تؤثر فى حالة الطقس وهى وارتفاع نسبة الرطوبة مما يؤدى إلى زيادة الإحساس بقيم درجات الحرارة،وظهور شبورة مائية صباحية من الساعة 4 حتى 8 صباحاً على طرق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، والتى تؤثر على الرؤية.

وتابعت غانم كما سنشهد نشاطا للرياح على شواطئ البحر المتوسط يؤدي لارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2.25 متر.