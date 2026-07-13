أوروبا ترفع مشتريات الغاز الروسي المسال لمستوى قياسي

سجلت واردات أوروبا من مشروع "يامال للغاز الطبيعي المسال" الروسي أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال النصف الأول من عام 2026، وهذه الخطوة تعكس استمرار اعتماد القارة على الإمدادات الروسية قبل أشهر من دخول الحظر الأوروبي على واردات الغاز الروسي حيز التنفيذ.

وبلغت مشتريات دول الاتحاد الأوروبي من مشروع "يامال LNG"، الذي تسيطر عليه شركة نوفاتك الروسية، بحسب بيانات شركة التحليلات المتخصصة Kpler، نحو 9.89 مليون طن خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 18 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وذلك وفقا لما جاء عبر فضائية سكاى نيوز عربية.