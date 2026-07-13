حسن شحاتة ينتقد مرموش: مكنتش فاكر إنك أناني للدرجة دي.. ومتزعلش مني

وجه حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، انتقادًا لعمر مرموش، نجم منتخب مصر، بسبب أسلوب لعبه، مؤكدًا أنه كان يتمنى منه التعاون بشكل أكبر مع زملائه داخل الملعب.

عمر مرموش

وقال حسن شحاتة، خلال ظهوره في برنامج "اللعيب": "مكنتش أفكر إنك أناني للدرجة دي، بيستلم وبيعمل مجهود جامد في كل وقت، لكن مكانش بيشتغل مع زمايله، ومتزعلش مني يا مرموش".

وأضاف أن مرموش يمتلك إمكانيات فنية وبدنية كبيرة، لكنه يحتاج إلى توظيفها بصورة أفضل لخدمة الفريق بشكل جماعي.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، بعد خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب «مرسيدس بنز» بمدينة أتلانتا الأمريكية، ليختتم الفراعنة مشوارًا تاريخيًا حظي بإشادة واسعة.