استقبال حافل لبعثة الأولمبياد بعد التتويج بفضية كأس العالم لكرة القدم الموحدة

عادت إلى أرض الوطن بعثة الأولمبياد الخاص المصري المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص "باريس 2026"، وذلك بعد تحقيق إنجاز تاريخي بحصد المنتخب المصري لكرة القدم الموحدة للسيدات الميدالية الفضية، في أفضل نتيجة تحققها مصر في تاريخ مشاركاتها بالبطولة.

كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها إلى مطار القاهرة أعضاء فريق عمل الأولمبياد الخاص المصري، يتقدمهم الأستاذ الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، إلى جانب أسر اللاعبات واللاعبين، الذين حرصوا على استقبال الأبطال بالورود والأعلام، احتفاءً بهذا الإنجاز المشرف الذي يضاف إلى سجل نجاحات الأولمبياد الخاص المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، بالإنجاز الذي حققته اللاعبات والجهازان الفني والإداري، مؤكدًا أن الميدالية الفضية تعكس حجم الجهد والعمل الذي بذلته البعثة طوال فترة الإعداد والمنافسات، كما تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة مصر في رياضات الأولمبياد الخاص على المستوى العالمي.

وقال خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي وعضو البعثة ممثلًا للحكومة المصرية “نفخر بما حققته بطلات الأولمبياد الخاص المصري في كأس العالم لكرة القدم الموحدة بباريس، فهذا الإنجاز يؤكد أن الاستثمار في قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة هو استثمار في مستقبل الوطن. وتواصل الدولة المصرية، بقيادة مؤسساتها المختلفة، دعمها الكامل للأولمبياد الخاص المصري وتمكين لاعبيه ولاعباته من المشاركة في المحافل الدولية، بما يعزز قيم الدمج والمساواة ويجسد رؤية الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإبراز قدراتهم وإنجازاتهم على الساحة العالمية.”

من جانبه، أعرب عمرو محيي الدين الطحاوي، رئيس البعثة، عن سعادته بما قدمته لاعبات المنتخب من أداء بطولي وروح قتالية طوال مشوار البطولة، مؤكدًا أن الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج بالميدالية الفضية هو ثمرة العمل الجماعي والدعم الكبير الذي حظيت به البعثة قبل وأثناء مشاركتها في باريس.

وتوجه رئيس البعثة بالشكر إلى جميع الجهات التي ساندت المنتخب، وفي مقدمتها وزارة التضامن الاجتماعي، والسفارة المصرية في فرنسا، والشركاء والرعاة ، لدورهم في توفير كافة أوجه الدعم للبعثة، بما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المشرف.

وكان المنتخب المصري قد قدم مشوارًا مميزًا في البطولة، حيث استهل منافساته بمواجهة قوية أمام سلوفاكيا، ثم حقق فوزًا كبيرًا على هونج كونج بأربعة أهداف دون رد، وتعادل سلبيًا مع كندا في ختام دور المجموعات، قبل أن يواصل عروضه القوية في الأدوار الإقصائية، ليبلغ المباراة النهائية ويتوج بالميدالية الفضية، رافعًا اسم مصر على منصة التتويج العالمية.

وضمت بعثة الأولمبياد الخاص المصري عمرو محيي الدين الطحاوي رئيسًا للبعثة، وخليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، وداليا بدر ممثلة الشركة الراعية، والدكتور إكرامي الجمال المدير الفني، والكابتن عفاف عزت مدربة الفريق ، إلى جانب لاعبات المنتخب والجهاز الإداري والفني.

ويؤكد هذا الإنجاز استمرار النجاحات التي يحققها الأولمبياد الخاص المصري، بفضل الدعم المؤسسي والتعاون المثمر مع مختلف الشركاء، بما يسهم في تمكين اللاعبين واللاعبات من تمثيل مصر بصورة مشرفة في أكبر المحافل الرياضية الدولية.