حسن شحاتة: نجاح حسام حسن وراءه دعم كبير من إبراهيم

أشاد حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، بالدور الكبير الذي يقوم به إبراهيم حسن إلى جانب شقيقه حسام حسن داخل الجهاز الفني للفراعنة، مؤكدًا أنه من أفضل اللاعبين الذين شغلوا مركز الظهير الأيمن في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية.

منتخب مصر

وقال حسن شحاتة، خلال استضافته في برنامج "اللعيب": "كابتن إبراهيم حسن واقف وقفة جامدة جدًا جدًا مع أخوه، وأنا بحب الإخوات اللي بالشكل ده أوي، ودي مش جديدة عليه، وهو من أفضل الباك رايت اللي عدّى على مصر وأفريقيا".

كما كشف شحاتة عن دعمه الكبير لحسام حسن منذ ترشيحه لتولي قيادة منتخب مصر، مؤكدًا أنه كان مؤمنًا بقدراته كمدرب.

وأضاف: "حسام حسن أنا كنت واقف معاه بشكل كبير جدًا جدًا، ومكنتش بسمع منه إلا كل خير، دعمت اختيار المدرب المصري، وبعدها طلع القرار باختياره مديرًا فنيًا لمنتخب مصر".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أنا مبسوطله طبعًا، ودعيتله، وكنت هدعي لأي حد غيره كمان، وبقوله: ربنا يكرمك ويوفقك يا حسام".

وكان منتخب مصر قد أنهى مشاركته في كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب «مرسيدس بنز» بمدينة أتلانتا الأمريكية، ليختتم الفراعنة مشوارًا تاريخيًا حظي بإشادة واسعة.