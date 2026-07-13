قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الفجر لقضاء الحاجة.. أفضل الأدعية المستجابة بعد صلاة الفجر لتحقيق الأمنيات وتيسير الأمور
التخصصات المطلوبة ضباط متخصصين حربية 2026 وموعد التقديم
بقوة تقارب 2000 حصان.. BYD تكشف الستار عن دينزا Z الخارقة
عبور 20 سفينة عبر هرمز تحت حماية وتنسيق أمريكي
أحمد فتوح: الموسم الحالي الأخير في عقدي مع الزمالك.. وحسام صعب يكون كوبري
هل الفرح بإخراج الصدقة وعمل الخير رياء؟.. الإفتاء تجيب
إعلام إيراني: انقطاع التيار الكهربائي في الأهواز بعد قصف أمريكي
ضربات أمريكية جديدة تهز إيران.. استهداف مواقع في خوزستان وبرج اتصالات قرب مضيق هرمز
النفط يشتعل.. أسعار الخام تقفز بأكثر من 3% مع تصاعد المواجهة بين أمريكا وإيران
التوقيت الشتوي 2026 يبدأ يوم جمعة.. موعد تغيير الساعة رسميًا
من أدى هذه الصلاة كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نيللي كريم تبهر متابعيها بفستان أسود

نيللي كريم
نيللي كريم
هاجر هانئ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

حرصت الفنانة نيللي كريم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة نيللي كريم

تألقت نيللي كريم في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت نيللي كريم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

اما من الناحية الجمالية، بدت نيللي كريم بتسريحة شعر بسيطة ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة الغير مبالغ فيها.

نيللي كريم إطلالة نيللي كريم صور نيللي كريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 يبدأ يوم جمعة.. موعد تغيير الساعة رسميًا

ميسي

رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. مفاجأة سارة للموظفين خلال يوليو الجاري

النائبة سجى عمرو هندي

نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

أسعار السبائك الذهب الآن

سعر سبيكة 10 جرام.. أسعار السبائك الذهب الآن

سعر الدولار اليوم

ارتفاع فى كافة البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

سويسرا

قانون غير مقبول.. مدرب سويسرا يفتح النار على التحكيم في كأس العالم

ترشيحاتنا

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأوكراني علاقات التعاون

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأوكراني علاقات التعاون

فلسطين والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

فلسطين والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

الاحتلال يقتحم بلدة فلسطينية شرق رام الله

الاحتلال يقتحم بلدة فلسطينية شرق رام الله

بالصور

نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| قفزة كبيرة للجنيه الذهب.. اعرف السعر الآن

إيمان عبد اللطيف

رعـ. ب في تل أبيب.. استطلاع رأي يثير القلق ويزيد الانقسام السياسي| تغطية خاصة

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| الدراسة من المنزل.. بيان عاجل من التعليم يخص المدارس الدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد