نيللي كريم تبهر متابعيها بفستان أسود

حرصت الفنانة نيللي كريم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة نيللي كريم

تألقت نيللي كريم في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت نيللي كريم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

اما من الناحية الجمالية، بدت نيللي كريم بتسريحة شعر بسيطة ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة الغير مبالغ فيها.