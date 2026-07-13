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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التمريض: الأكاديميات الوهمية تستغل طلاب الإعدادية والثانوية العامة بشكل خطير

د. كوثر محمد
د. كوثر محمد
رنا عبد الرحمن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، إن هناك فئة يطلق عليها "دخلاء على مهنة التمريض" و"منتحلو صفة التمريض" في مصر، وهم الأشخاص الذين يتخرجون في بعض الأكاديميات والمراكز التدريبية.

وأضافت خلال لقاء في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن ومنة فاروق، أن هناك نحو 124 مركزًا، من المفترض أن تكون مهمتها تدريب مساعدي الخدمات الصحية، لكن الواقع أنها تُدرّس للطلاب مواد تمريضية، وتوهمهم وأولياء أمورهم بأنهم سيتخرجون كممرضين، وسيحصلون على ترخيص مزاولة المهنة، بل ويعمل بعضهم بالفعل في مستشفيات، وهذا أمر خطير جدًا.

وأوضحت أن هناك تجاوزات واضحة، والنقابة تقوم بحملات كثيرة بالتعاون مع المحافظين في عدد من المحافظات، لأن الجهات المحلية تمتلك سلطة الضبطية القضائية.

وأكدت أنه تم بالفعل ضبط عدد من المخالفين، وأُحيلت بعض الوقائع إلى النائب العام، كما أُغلقت بعض هذه المراكز بالشمع الأحمر، لكن للأسف يعود بعضها إلى العمل مرة أخرى.

وتابعت: "نحن الآن في الفترة ما بين إعلان نتيجة الثانوية العامة، وظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، وهذه الأكاديميات تستغل هذا التوقيت بشكل خطير، فقد بدأت تضع شعارات وزارة الصحة على إعلاناتها، وتستخدم نفس أسلوب الإعلان الذي تستخدمه مدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة".

واصلت: "رصدنا بالفعل العديد من هذه الإعلانات لأنها توهم أولياء الأمور بأن هذه مدارس تمريض مرخصة، وأن خريجيها سيحصلون على التكليف، والتسجيل، وترخيص مزاولة المهنة، وهو أمر غير صحيح".

https://www.youtube.com/watch?v=OVf7UvMxrz0

التمريض ممرضات اكسترا نيوز

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