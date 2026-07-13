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شاومي سكاي نوماد N90 الجديدة.. منزل متنقل أم مجرد سيارة؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي سكاي نوماد N90 الجديدة.. منزل متنقل أم مجرد سيارة؟

شاومي سكاي نوماد N90
شاومي سكاي نوماد N90
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كشفت شاومي عن نسختها الجديدة سكاي نوماد N90، التي جاءت بمفهوم مختلف عن السيارات التقليدية، إذ تجمع بين التصميم الرياضي والمساحات الداخلية الرحبة، مع مجموعة واسعة من التقنيات التي تجعل المقصورة أقرب إلى مفهوم المنزل المتنقل.

أبعاد شاومي سكاي نوماد N90

تعتمد سكاي نوماد N90 على هيكل كبير يعزز من الرحابة الداخلية، حيث يبلغ طولها الإجمالي 5,285 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,998 ملم، ويبلغ ارتفاعها 1,825 ملم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3,080 ملم.

شاومي سكاي نوماد N90 

شاومي سكاي نوماد N90 سيارة أم منزل متنقل؟

تركز شاومي بصورة واضحة على الاستفادة القصوى من المساحة الداخلية، حيث تتوفر السيارة بعدد 5 أو7 مقاعد وفقاً للفئة، وجاءت المقاعد بكسوة فاخرة مع إمكانية التحكم الكهربائي في أوضاع الجلوس، بينما تتميز المقاعد الأمامية بقدرتها على الدوران بزاوية 180 درجة لتصبح مواجهة للطاولة المدمجة داخل المقصورة، كما يمكن طي مقاعد الصفين الثاني والثالث بالكامل للحصول على سطح مستوٍ يتحول إلى سرير، ما يجعلها أقرب إلى غرفة معيشة متنقلة.

شاومي سكاي نوماد N90 

تجهيزات شاومي سكاي نوماد N90

تزود شاومي سكاي نوماد N90 بمجموعة من التقنيات حيث تضم شاشة مركزية تدعم تشغيل التطبيقات الذكية وخدمات الخرائط، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي، كما تأتي السيارة بسقف زجاجي، بالإضافة إلى نظام إضاءة محيطية، ونظام التكييف الأوتوماتيكي متعدد المناطق.

محرك وأداء شاومي سكاي نوماد N90

تعتمد شاومي سكاي نوماد N90 على نظام كهربائي مزود بموسع للمدى، حيث يستخدم محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 150 حصاناً كمولد للطاقة دون أن يتولى تحريك العجلات بشكل مباشر.

شاومي سكاي نوماد N90 

وتعمل منظومة الدفع بواسطة عدد 2 من المحركات، حيث ينتج المحرك الأمامي قوة تبلغ 282 حصاناً، بينما يولد المحرك الخلفي 134 حصاناً، وتستمد المنظومة طاقتها من بطارية تبلغ سعتها 76 كيلوواط ساعة.

وتتيح هذه البطارية إمكانية قطع مسافة كهربائية خالصة تتراوح بين 363 و370 كيلومتراً وفقاً لمعيار WLTC، قبل تدخل محرك البنزين لإعادة توليد الطاقة. وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 190 كيلومتراً في الساعة.

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