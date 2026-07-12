الكشف عن لاندروفر ديفندر 2027 بتحديثات جديدة.. صور

كشفت لاندروفر عن تحديثات ديفندر موديل 2027، والتي تضمنت تقديم فئة جديدة تحمل اللقب Vertex، حيث تهدف العلامة إلى توسيع خيارات هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات عالميًا.

وتعد ديفندر واحدة من أكثر الطرازات شهرة في تاريخ العلامة البريطانية، إذ ارتبط اسمها لعقود بالقدرات العالية على الطرق الوعرة والعادية، وترجع بداية هذه السلسلة إلى عام 1948 عندما قدمت لاندروفر أول سيارة من هذه الفئة.

لاندروفر ديفندر 2027

تصميم لاندروفر ديفندر 2027

حصلت ديفندر 2027 على واجهة أمامية بملامح أكثر حدة مع إعادة تصميم بعض العناصر لتوفير حضور أكثر قوة، كما تأتي السيارة بشبكة أمامية جديدة تضم فتحات هواء متعددة، كما أضيفت خطافات سحب باللون الأصفر في الجزء الخلفي.

وامتدت التغييرات إلى الجوانب والخلفية، حيث اعتمدت لاندروفر عجلات جديدة بقياس 22 بوصة، إلى جانب استمرار تثبيت الإطار الاحتياطي على الباب الخلفي، وهو أحد العناصر التصميمية التي ارتبطت باسم ديفندر عبر أجيالها المختلفة.

لاندروفر ديفندر 2027

محركات لاندروفر ديفندر 2027

تعتمد لاندروفر ديفندر 2027 على محرك سداسي الأسطوانات تيربو بسعة 3.0 لتر، يولد قوة تبلغ 296 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 469 نيوتن متر، وتستمر الشركة أيضًا في تقديم نسخة أعلى أداءً تعتمد على المحرك نفسه، لكنها ترفع القوة إلى 395 حصانًا، لتوفر مستويات أكبر من التسارع مع الاحتفاظ بمنظومة الدفع التي تميز هذا الطراز.

لاندروفر ديفندر 2027

محرك رباعي الأسطوانات يقترب من المغادرة

تشير التقارير إلى أن لاندروفر تتجه إلى الاستغناء عن محرك البنزين التيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، والذي كان يولد قوة تبلغ 296 حصانًا، وذلك ضمن تشكيلة موديل 2027، وفي المقابل، لا تزال الشركة لم تحسم موقف محرك V8 سوبرتشارجر سعة 5.0 لتر، إذ لم تصدر تأكيدات رسمية بشأن استمراره ضمن قائمة المحركات أو استبعاده من الطراز الجديد.