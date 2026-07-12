قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توفيت إحدى الصغيرات .. زوج يشعل النيران في زوجته وبناته الثلاثة في أسيوط
«جود بيلينجهام» يحصد جائزة رجل مباراة إنجلترا والنرويج في كأس العالم 2026
القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا بدأت شن جولة ثالثة من الضربات العسكرية ضد إيران
دعاء لا يرد سائله .. ردّده عند حاجتك
اليوم آخر فرصة.. كيفية التقديم على السكن البديل للإيجار القديم؟
ثنائية «بيلينجهام» تقود إنجلترا لإنهاء رحلة منتخب النرويج والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026
7 نصائح تمنح سيارتك تشغيلاً آمناً وحماية من الأعطال المُفاجئة
جمال حمزة: منتخب مصر حقق «إعجازًا» في كأس العالم.. والاحتراف أولوية لأي لاعب
بعد إلغاء ركلة جزاء.. إنجلترا تقلب الطاولة على النرويج بهدف قاتل وتقترب من نصف نهائي المونديال
بينهما خريجة برنامج «المرأة تقود».. محافظ بني سويف ينعى طبيبتين بيطريتين توفيتا في حادث أليم | صور
منذ 2 مارس | حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان .. 4322 شهيدًا و12210 مصابين
رسالة من «الغندور» بعد خسارة المنتخب أمام الأرجنتين: التكريم واجب .. ومراجعة الأخطاء ضرورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجدي عبدالغني: مصر تستحق الفوز على الأرجنتين.. وفرنسا «هتفرم» إسبانيا.. والأهلي سيطبّق سقف الرواتب بشرط

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن منتخب مصر كان يستحق تحقيق الفوز أمام الأرجنتين في كأس العالم، مشيرًا إلى أن المنتخب حصل على التقدير الذي يستحقه بعد الأداء المميز في البطولة، وصولًا إلى تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأفراد البعثة.

وقال عبدالغني، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية MBC مصر 2 مع الإعلامي مدحت شلبي، إن مواجهة إنجلترا والنرويج ستكون صعبة للغاية، في ظل المستوى القوي الذي ظهر به المنتخب النرويجي خلال منافسات كأس العالم.

وأضاف: "مصر كانت تستحق الفوز على الأرجنتين، وإحنا عاطفيين جدًا، لكن قدر الله وما شاء فعل. بصراحة المنتخب أخذ حقه كاملًا بعد الخروج من البطولة، وعلى مستوى العالم أيضًا، وكان آخرها تكريم سيادة الرئيس لأفراد البعثة."

وتحدث عبدالغني عن مستوى عمر مرموش، قائلًا: "عمر مرموش لاعب جيد، لكنه كان بعيدًا عن مستواه الحقيقي في كأس العالم."

ورشح منتخب فرنسا بقوة للتتويج باللقب، مؤكدًا: "فرنسا منتخب ميقدرش عليه غير ربنا، فريق متكامل ويعرف يسجل من نصف فرصة، وأرى أن فرنسا هتفرم إسبانيا، وهي المرشح الأول للفوز بكأس العالم."

وعن خسارة منتخب مصر أمام الأرجنتين، أوضح أن الاندفاع الهجومي كان سببًا رئيسيًا في استقبال الهدف الثالث، مضيفًا: "سكالوني مدرب ذكي جدًا، واستغل إصابة كريم حافظ والمساحات خلف الدفاع، ومن هجمة مرتدة والعرضية كانت بالمقاس جاء هدف الفوز."

وفيما يخص النادي الأهلي، أكد عبدالغني أن تطبيق سقف الرواتب لن يكون ممكنًا إلا برحيل عدد من أصحاب العقود الكبيرة، قائلًا: "الأهلي لن يستطيع تطبيق سقف الرواتب إلا في حالة رحيل أكثر من نجم من أصحاب الرواتب العالية، وعلى رأسهم محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو."

واختتم تصريحاته قائلًا: "الأهلي لا يمتلك ملعبًا يحقق منه عوائد إعلانية، ولذلك لابد من رحيل أي لاعب تصله عروض مناسبة إذا كان النادي يريد تطبيق سقف الرواتب وتهدئة الأوضاع، خاصة أن الفريق لم يتوج بأي بطولة رغم امتلاكه عددًا كبيرًا من النجوم، بسبب حالة الغليان داخل غرفة الملابس."

مجدي عبدالغني الأهلي منتخب مصر الأرجنتين كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

طلعت مصطفى

مكافاة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى لعامل ديليفري الرحاب

أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم السبت 11 يوليو 2026

بعد صعود عيار 21 و24.. أسعار السبائك والجنيه الذهب في مصر اليوم

إنفانتينو

ستبقى لفترة طويلة.. إنفانتينو يوجه رسالة مؤثرة لمنتخب مصر بعد كأس العالم

فاتورة الكهرباء لشهر يوليو

غرامة 7%.. سدد فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026 قبل هذا الموعد

منتخب مصر

بعد انجاز المونديال.. مباريات منتخب مصر في أول استحقاق رسمي

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي الأخير

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"أوعى تزعل يا صلاح".. الرئيس السيسي يمازح "الملك المصري" وشوبير ويوجه رسالة لـ 120 مليون مواطن

ترشيحاتنا

الدكتور سامح الحفني

استكمال اللمسات النهائية لبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات

الجمعية المصرية لعلوم البيئة

10 أكتوبر القادم انطلاق المؤتمر الدولي العاشر لعلوم البيئة بجامعة قناة السويس

وزير الدفاع البولندي

بولندا تُبدي استعدادها للمساعدة في تحديث مقاتلات "ميج-29" الأوكرانية بشروط مالية

بالصور

جيب الغلابة.. أسعار هيونداي ماتريكس المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

بمحرك جديد.. لاندروفر تكشف عن ديفندر 2027 المتطورة | صور

ديفندر 2027
ديفندر 2027
ديفندر 2027

روسيا تحتفل بأول زفاف لروبوتين على هيئة بشر.. وكلب آلي يلبسهما الأساور

أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.
أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.
أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.

نقيب الأطباء البيطريين السابق يكشف سر خروج الثعابين إلى شوارع ومنازل المواطنين

لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟
لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟
لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد