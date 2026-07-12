مجدي عبدالغني: مصر تستحق الفوز على الأرجنتين.. وفرنسا «هتفرم» إسبانيا.. والأهلي سيطبّق سقف الرواتب بشرط

أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن منتخب مصر كان يستحق تحقيق الفوز أمام الأرجنتين في كأس العالم، مشيرًا إلى أن المنتخب حصل على التقدير الذي يستحقه بعد الأداء المميز في البطولة، وصولًا إلى تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأفراد البعثة.

وقال عبدالغني، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية MBC مصر 2 مع الإعلامي مدحت شلبي، إن مواجهة إنجلترا والنرويج ستكون صعبة للغاية، في ظل المستوى القوي الذي ظهر به المنتخب النرويجي خلال منافسات كأس العالم.

وأضاف: "مصر كانت تستحق الفوز على الأرجنتين، وإحنا عاطفيين جدًا، لكن قدر الله وما شاء فعل. بصراحة المنتخب أخذ حقه كاملًا بعد الخروج من البطولة، وعلى مستوى العالم أيضًا، وكان آخرها تكريم سيادة الرئيس لأفراد البعثة."

وتحدث عبدالغني عن مستوى عمر مرموش، قائلًا: "عمر مرموش لاعب جيد، لكنه كان بعيدًا عن مستواه الحقيقي في كأس العالم."

ورشح منتخب فرنسا بقوة للتتويج باللقب، مؤكدًا: "فرنسا منتخب ميقدرش عليه غير ربنا، فريق متكامل ويعرف يسجل من نصف فرصة، وأرى أن فرنسا هتفرم إسبانيا، وهي المرشح الأول للفوز بكأس العالم."

وعن خسارة منتخب مصر أمام الأرجنتين، أوضح أن الاندفاع الهجومي كان سببًا رئيسيًا في استقبال الهدف الثالث، مضيفًا: "سكالوني مدرب ذكي جدًا، واستغل إصابة كريم حافظ والمساحات خلف الدفاع، ومن هجمة مرتدة والعرضية كانت بالمقاس جاء هدف الفوز."

وفيما يخص النادي الأهلي، أكد عبدالغني أن تطبيق سقف الرواتب لن يكون ممكنًا إلا برحيل عدد من أصحاب العقود الكبيرة، قائلًا: "الأهلي لن يستطيع تطبيق سقف الرواتب إلا في حالة رحيل أكثر من نجم من أصحاب الرواتب العالية، وعلى رأسهم محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو."

واختتم تصريحاته قائلًا: "الأهلي لا يمتلك ملعبًا يحقق منه عوائد إعلانية، ولذلك لابد من رحيل أي لاعب تصله عروض مناسبة إذا كان النادي يريد تطبيق سقف الرواتب وتهدئة الأوضاع، خاصة أن الفريق لم يتوج بأي بطولة رغم امتلاكه عددًا كبيرًا من النجوم، بسبب حالة الغليان داخل غرفة الملابس."