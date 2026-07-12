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رسالة من «الغندور» بعد خسارة المنتخب أمام الأرجنتين: التكريم واجب .. ومراجعة الأخطاء ضرورية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسالة من «الغندور» بعد خسارة المنتخب أمام الأرجنتين: التكريم واجب .. ومراجعة الأخطاء ضرورية

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

علّق الإعلامي خالد الغندور على أداء منتخب مصر في مبارياته الأخيرة، مطالبًا بتكريم الجهاز الفني بقيادة حسام حسن واللاعبين، مع التأكيد على ضرورة معالجة الأخطاء التي تكررت خلال البطولة.

وقال الغندور، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «علينا أن نفرح، وعلينا أن نكرّم الكابتن حسام والجهاز الفني واللاعبين الرجال».

وأضاف: «لكن علينا أيضًا أن نتعلم من أخطائنا في المباريات»، مشيرًا إلى وجود مشكلة متكررة واجهت المنتخب خلال مشواره في البطولة.

وتابع: «لقد لعبنا خمس مباريات، وتقدمنا في أربع منها، ولم نستطع الحفاظ على التقدم في الشوط الثاني، وكان آخرها أمام الأرجنتين عندما تقدمنا بهدفين دون رد».

وأوضح أن المباراة الوحيدة التي تأخر فيها المنتخب في الشوط الأول كانت أمام نيوزيلندا، قائلًا: «استطعنا العودة في الشوط الثاني».

واختتم الغندور تصريحاته قائلًا: «يا ترى إيه السبب؟ منتظر تحليلكم».

وكان منتخب مصر قد ودّع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، بعد خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت تقدم «الفراعنة» بهدفين دون رد خلال الشوط الأول.

وتقدم منتخب مصر بنتيجة 2-0 خلال أول 45 دقيقة، قبل أن ينجح المنتخب الأرجنتيني في العودة خلال الشوط الثاني، مسجلًا ثلاثة أهداف متتالية، ليحسم المباراة ويخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

الإعلامي خالد الغندور خالد الغندور حسام حسن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن منتخب مصر الأرجنتين

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