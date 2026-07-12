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ثنائية «بيلينجهام» تقود إنجلترا لإنهاء رحلة منتخب النرويج والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ثنائية «بيلينجهام» تقود إنجلترا لإنهاء رحلة منتخب النرويج والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026

انجلترا والنرويج
انجلترا والنرويج
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واصل منتخب إنجلترا مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بعد ما حقق فوزًا ثمينًا على منتخب النرويج بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ليحجز مقعده في نصف النهائي بعد مواجهة قوية امتدت إلى الأشواط الإضافية.

شهد الشوط الأول إثارة كبيرة منذ بدايته، حيث نجح المنتخب النرويجي في افتتاح التسجيل عند الدقيقة السادسة والثلاثين عن طريق أندرياس شييلديروب، الذي أطلق تسديدة مميزة سكنت الشباك. وأثار الهدف جدلًا واسعًا بعد مطالبة لاعبي إنجلترا باحتساب خطأ على هاري كين في بداية الهجمة، إلا أن الحكم أقر بصحة الهدف بعد مراجعة الحالة.

https://x.com/beINSPORTS/status/2076082304305312039/video/1?s=46
 

ولم يتأخر الرد الإنجليزي كثيرًا، إذ تمكن جود بيلينجهام من إدراك التعادل في الدقيقة الخامسة والأربعين، بعدما استغل تمريرة متقنة من زميله أنتوني جوردون، قبل أن يراوغ الدفاع ويسدد كرة قوية استقرت داخل المرمى.

https://x.com/beINSPORTS/status/2076061803826630714/video/1?s=46
 

وقبل نهاية الشوط الأول، اعتقد هاري كين أنه منح التقدم لمنتخب بلاده بعدما سجل هدفًا ثانيًا، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لينتهي الشوط بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخبان محاولاتهما الهجومية، وسجلت النرويج هدفًا جديدًا في الدقيقة السادسة والخمسين، غير أن الحكم ألغاه بعد مراجعة اللقطة، بسبب وجود مخالفة ارتكبها إيرلينج هالاند في بداية الهجمة.

https://x.com/beINSPORTS/status/2076059304826654754/video/1?s=46
 

ومع استمرار التعادل حتى نهاية الوقت الأصلي، لجأ المنتخبان إلى الأشواط الإضافية، حيث فرض المنتخب الإنجليزي أفضليته، وتمكن جود بيلينجهام من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة والتسعين، ليمنح منتخب بلاده أفضلية حاسمة.

وشهدت المباراة العديد من اللحظات المثيرة، أبرزها تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء لصالح إنجلترا بعد مراجعة اللقطة، إلى جانب خروج إيرلينج هالاند في الدقيقة السادسة بعد المئة، ثم مغادرة جود بيلينجهام في الدقيقة العاشرة بعد المئة.

وبهذا الانتصار، تأهل منتخب إنجلترا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، حيث ينتظر مواجهة الفائز من اللقاء الذي يجمع بين منتخبي الأرجنتين وسويسرا، في مواجهة مرتقبة لحسم هوية المتأهل إلى المباراة النهائية.


 

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