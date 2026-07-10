تحرك رسمي.. هل يشارك الأهلي في دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم؟

بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم، تحركات رسمية للمطالبة بإجراء تعديلات على نظام مشاركة الأندية في البطولات القارية، بما يسمح بزيادة عدد الفرق الممثلة للدول الأعضاء في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، وذلك في إطار مقترح تم رفعه إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

يذكر أنه تأكد مشاركة الثنائي الزمالك وبيراميدز بدوري أبطال أفريقيا نسخة الموسم القادم وهما الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا 2027.

ويشارك فريق الزمالك، بدوري أبطال أفريقيا بعد تتويجه بلقب الدوري المصري، فيما يشارك بيراميدز بعدما احتل مركز الوصيف ببطولة الدوري المصري للموسم الحالي برصيد 54 نقطة.

على الصعيد الاخر، يشارك الأهلي للمرة الأولى منذ سنوات في الكونفدرالية الأفريقة بعد احتلاله المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري.

زيادة عدد أندية دوري أبطال أفريقيا

وأكد بيان اتحاد الكرة المصري، فإن المقترح يستهدف منح كل اتحاد وطني مقعدًا إضافيًا في البطولات الإفريقية، مع توزيع هذه المقاعد وفقًا لمعايير التصنيف المعتمدة لدى "كاف".

وفي حال اعتماد التعديلات، قد تتمكن الاتحادات صاحبة التصنيف المرتفع من المشاركة بثلاثة أندية في دوري أبطال إفريقيا، وثلاثة أخرى في بطولة كأس الكونفدرالية، على أن تبدأ الأندية الإضافية مشوارها من الأدوار التمهيدية للمسابقتين.

يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الكرة الإفريقية تطورًا ملحوظًا على مستوى المسابقات القارية، مع تزايد المطالب بمنح الدوريات الكبرى تمثيلًا أوسع يعكس قوة المنافسة المحلية وحجم الاستثمار في كرة القدم داخل القارة.

ويرى مسئولو الاتحاد المصري أن زيادة عدد المقاعد ستوفر فرصًا أكبر للأندية للمنافسة قارياً، كما ستسهم في رفع المستوى الفني للمسابقات وتعزيز عوائدها التسويقية.

ما مصير مقترح اتحاد الكرة؟

من المنتظر أن يناقش الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المقترح خلال اجتماعاته المقبلة، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن إمكانية تطبيق النظام الجديد، سواء بداية من الموسم المقبل أو في نسخة لاحقة، وفقًا للوائح المنظمة للمسابقات القارية.

وفي حال إقرار المقترح، ستكون الأندية المصرية من أبرز المستفيدين، نظرًا للمكانة التي تحتلها الكرة المصرية في تصنيف الاتحاد الإفريقي، إلى جانب النتائج التي حققتها أنديتها في البطولات القارية خلال السنوات الماضية.

وقد يفتح القرار الباب أمام مشاركة عدد أكبر من الأندية صاحبة المراكز المتقدمة في الدوري الممتاز، وهو ما يعزز فرص الاحتكاك القاري ويزيد من قوة المنافسة المحلية.