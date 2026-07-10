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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الإنجاز التاريخي في كأس العام.. نجوم منتخب مصر يستمتعون بإجازتهم في العلمين الجديدة| صور

نجوم منتخب مصر
نجوم منتخب مصر
محمد بدران
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

حصل عدد من لاعبي منتخب مصر على فترة راحة عقب انتهاء مشاركتهم التاريخية في بطولة كأس العالم 2026، وحرصوا على قضاء أوقاتهم في مدينة العلمين الجديدة بعد العودة إلى أرض الوطن.

وظهر عدد من نجوم الفراعنة في صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال استمتاعهم بأجواء مدينة العلمين، وسط حالة من الاسترخاء والاحتفال بعد المجهود الكبير الذي بذلوه طوال مشوار المنتخب في منافسات المونديال.

كانت بعثة منتخب مصر قد عادت إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري كبير، عقب المشاركة في كأس العالم 2026، بعدما نجح الفراعنة في تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهم، قبل الخروج من البطولة عقب خسارة مثيرة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2.

ومن المنتظر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا السبت، لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، تكريمًا لهم بعد الإنجاز الكبير الذي تحقق في المونديال.

كانت طائرة المنتخب الوطني قد وصلت إلى مطار العلمين الدولي قادمة من مطار أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتهاء مشوار الفراعنة في البطولة التي أقيمت للمرة الأولى بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأنهى منتخب مصر مشاركته في كأس العالم 2026 بصورة مشرفة، بعدما قدم مستويات قوية خلال البطولة، ليحظى بإشادة واسعة من الجماهير والمتابعين، ويكتب صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.

منتخب مصر كأس العالم العلمين الجديدة لاعبي منتخب مصر

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