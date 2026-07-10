بعد فشل إصلاحها.. استدعاء جديد يضرب هوندا أوديسي

أطلقت شركة “هوندا” العالمية، حملة استدعاء أمنية ولوجستية موسعة بالأسواق لعام 2026 الحالي، تشمل أكثر من 325 ألف سيارة من فئتها العائلية الشهيرة “هوندا أوديسي”.

وجاء هذا الإجراء الحاسم بعد اكتشاف عطل مصنعي مستمر يتسبب في “خلل وتوقف شاشة عرض كاميرا الرؤية الخلفية عن العمل”؛ مما يقلص مستويات الأمان والسلامة أثناء الرجوع للخلف.

وتكمن الصعوبة التشغيلية، في أن طراز أوديسي يتجاوز طوله الهيكلي 205 بوصات (ما يعادل 5.2 أمتار)، مما يجعل السائقين يعتمدون كليًا وماديًا على الكاميرا لتفادي النقاط العمياء، وتجنب حوادث الاصطدام.

ويعد هذا التحرك تكتيكيًا بمثابة اعتراف رسمي بفشل حملة الإصلاحات الهندسية السابقة التي أجرتها الشركة لنفس الأزمة؛ حيث تلقت هوندا أكثر من 1600 مطالبة مالية وضمانية (Warranty Claims) من الملاك الذين أكدوا عودة العطل الجاف وظهور الشاشات السوداء مجددًا بصالات القيادة، مما تسبب في أزمة ثقة تسويقية لعام 2026 الحالي.

الطرازات المتأثرة وخطة الاستبدال الجذري بكاميرات "سوني" الرقمية

حسمت الوثائق الفنية الرسمية المرفوعة أمام الجهات التنظيمية قائمة السيارات المستهدفة، حيث يتوزع الاستدعاء ماديًا ولجغرافيًا على النحو التالي:

تشمل الحملة إجمالاً 325,588 سيارة فان عائلية من طراز هوندا أوديسي، وتغطي تحديدًا الموديلات المصنعة بين الأعوام 2018 و2020 بالأسواق.

يتضمن الاستدعاء الحالي توسيعًا صريحًا لنطاق الحملة القديمة التي حملت الرقم الكودي (20V438)، مما يعني أن السيارات موديل 2018 التي خضعت سابقًا للإصلاح الأول ستكون ملزمة ماديًا بالعودة إلى مراكز الصيانة لإعادة الفحص اللوجستي.

وقررت هوندا إلغاء التعامل تمامًا مع المورد القديم للكاميرات وهي شركة "ماجنا" (Magna)، واستبدال القطع المعيبة فوريًا بوحدات رقمية جديدة بالكامل ومطورة من شركة "سوني" (Sony) العالمية؛ لضمان جودة بث البيانات وحسم مشكلة التوقف المفاجئ بنهاية عام 2026 الحالي.

آلية الدعم اللوجستي المجاني وحماية القيمة الاستثمارية للمستهلكين

توجهت شركة هوندا برمجياً عبر شبكة وكلائها وتوكيلاتها المعتمدة لبدء استقبال السيارات المتضررة؛ حيث سيتعين على الفنيين إزالة الكاميرات القديمة ماديًا وتثبيت منظومة سوني الجديدة وإعادة ربطها بنظام الترفيه المركزي للمركبة.

وستتم كل هذه العمليات الفنية مجانًا بالكامل دون تحميل المستهلكين أي تكاليف مادية أو فواتير صيانة جافة.

وستبدأ هوندا في إخطار الملاك رسميًا عبر رسائل البريد؛ لحثهم على التوجه للمراكز المعتمدة، مع إتاحة الفحص الاستباقي الفوري عبر إدخال رقم الشاسية (VIN) من خلال المنصات الرقمية للشركة؛ للتأكد من سلامة الأسطول العائلي وحماية أمان حركة السيارات على الطرقات السريعة بصالات البيع لعام 2026 الحالي والأعوام القادمة.