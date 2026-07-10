سعر ومواصفات رينو داستر 2026 في السوق السعودي

تواصل رينو تقديم داستر 2026 في السوق السعودي باعتبارها واحدة من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدام ضمن فئة SUV، وتتوفر السيارة من خلال عدة فئات من التجهيزات، مع أسعار تبدأ من 90,685 ريالًا.

أبعاد رينو داستر 2026

تعتمد رينو داستر 2026 على تصميم رياضي، إذ يبلغ طول السيارة 4,345 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,813 مم، في حين يبلغ ارتفاعها 1,650 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,658 مم.

رينو داستر 2026

ويتراوح الوزن دون ركاب بين 1,299 و1,363 كجم وفق الفئة، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 542 لتراً، كما زودت السيارة بمصابيح أمامية تعمل بتقنية LED إلى جانب إضاءة نهارية، فيما تأتي مزودة بعجلات قياس 17 بوصة مصنوعة من الألمنيوم.

محرك رينو داستر 2026

تزود رينو داستر 2026 بمحرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات يعمل بالاحتراق الداخلي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 153 حصاناً، بينما يصل عزم الدوران إلى 270 نيوتن متر.

رينو داستر 2026

وتحقق السيارة معدل استهلاك يبلغ 16.8 كيلومتراً لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 50 لتراً، بينما تعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من 7 سرعات، ويتصل بمنظومة الدفع ألامامي.

رينو داستر 2026

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومتراً في الساعة، بينما تحتاج إلى 9.2 ثانية للتسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، كما تصل قدرة السحب إلى 1,500 كجم.

رينو داستر 2026

أسعار رينو داستر 2026 في السعودية

تتوفر رينو داستر موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 90,685 ريالاً، بينما يصل سعر الفئة الأعلى إلى 98,735 ريالاً.