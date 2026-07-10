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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ليلى علوي بعد العرض الخاص لـ«ابن مين فيهم؟» بالمملكة: محبة الجمهور السعودي تصل إلى قلبي

النجمة ليلى علوي
النجمة ليلى علوي
أوركيد سامي
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أعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها الكبيرة بالأجواء التي صاحبت العرض الخاص لفيلمها الجديد «ابن مين فيهم؟» في المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن الاستقبال الحافل الذي حظيت به من الجمهور السعودي كان من أبرز اللحظات التي ستظل عالقة في ذاكرتها.

وحرصت ليلى علوي على توجيه رسالة شكر إلى الجمهور السعودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعربت خلالها عن امتنانها لما لمسته من محبة وتقدير خلال حضورها العرض الخاص للفيلم.

وقالت ليلى علوي إن محبة الجمهور السعودي ودفء استقباله يتركان دائمًا أثرًا كبيرًا في نفسها، مؤكدة أنها تشعر بسعادة خاصة في كل مرة تزور فيها المملكة، لما تجده من ترحاب وتقدير من الجمهور.

وأضافت أن العرض الخاص لفيلم «ابن مين فيهم؟» كان ليلة استثنائية، اتسمت بالأجواء المميزة والتفاعل الكبير من الحضور، معربة عن سعادتها بمشاركة الجمهور هذه اللحظات، التي وصفتها بأنها مليئة بالمشاعر الجميلة.

كما وجهت الفنانة الشكر إلى كل من حرص على حضور العرض، مؤكدة أن دعم الجمهور ومساندته يمثلان دافعًا كبيرًا لها ولكل صناع العمل، متمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور في مختلف الدول العربية خلال فترة عرضه.

ويأتي فيلم «ابن مين فيهم؟» ضمن أحدث الأعمال السينمائية التي تشارك في بطولتها ليلى علوي، إلى جانب نخبة من النجوم، ويواصل الفيلم جذب اهتمام الجمهور منذ انطلاق فعالياته الترويجية، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض الخاص في العاصمة السعودية الرياض، وسط حضور جماهيري وإعلامي لافت.

النجمة ليلى علوي اخبار الفن فيلم أبن مين فيهم

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