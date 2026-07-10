سعر الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يقترب من 433 ريالا

شهدت أسعار الذهب في السعودية علي حالة من التباين بين ارتفاعات وانخفاضات طفيفة متأثرة بحركة المعدن الأصفر في البورصة العالمية.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في السعودية اليوم الجمعة 10 يوليو 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 10 يوليو 2026

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت 494.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت إلى 453.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 سجلت 432.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت 370.70 ريالا سعوديا.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم 3461 ريالا سعوديا.

سعر أوقية الذهب في السعودية

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت 15379 ريالا سعوديا.

سعر الذهب عالميًا

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية 4105 دولارًا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.