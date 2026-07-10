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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يقترب من 433 ريالا

سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب في السعودية
علياء فوزى
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شهدت أسعار الذهب في السعودية علي حالة من التباين بين ارتفاعات وانخفاضات طفيفة متأثرة بحركة المعدن الأصفر في البورصة العالمية.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في السعودية اليوم الجمعة 10 يوليو 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 10 يوليو  2026

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت  494.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت إلى 453.25 ريال سعودي.  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21  سجلت  432.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت  370.70 ريالا سعوديا.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم 3461 ريالا سعوديا.

سعر أوقية الذهب في السعودية

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت  15379  ريالا سعوديا.

سعر الذهب عالميًا 

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية  4105 دولارًا.

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عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

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