قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة عيد الاستقلال.. بابا الفاتيكان يدعو الولايات المتحدة إلى الترحيب بالمهاجرين وحمايتهم
أوناي سيمون: رونالدو لم يعد كما كان.. لكنه لا يزال قاتلًا داخل منطقة الجزاء
شوبير يشيد بإنجاز المغرب: أسود الأطلس بين كبار العالم عن استحقاق
بحضور الرئيس السيسي.. أنغام تشدو بـ "يا حبيبتي يا مصر" في حفل افتتاح القيادة الاستراتيجية
المغرب يواصل كتابة التاريخ.. «أسود الأطلس» أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ ربع نهائي كأس العالم مرتين
حزب إرادة جيل: الأوكتاجون عنوان لقوة الدولة ورسالة أن أمن مصر لا يقبل المساومة
بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد احتفالية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية
برلماني: الأوكتاجون يعكس انتقال مصر لمرحلة جديدة في إدارة القوة وصناعة القرار الاستراتيجي
حزب الغد: افتتاح الأوكتاجون يجسد قوة الدولة ورؤيتها لبناء مستقبل أكثر أمنا واستقرارا
تراجع 200 جنيه.. آخر انخفاض لأسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم
لعشاق التعديلات.. سعر ومواصفات سوبارو امبريزا المستعملة في مصر
سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم السبت 4 يوليو 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم السبت 4 يوليو 2026

سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم
سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب في السعودية على ارتفاعات شهدها المعدن الأصفر في البورصة العالمية على مدار اليومين الماضيين.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في السعودية اليوم السبت 4 يوليو 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 4 يوليو  2026

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت  503.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت إلى 461.50 ريال سعودي.  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21  سجلت  440.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت  377.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم 3523.50 ريال سعودي.

سعر أوقية الذهب في السعودية

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت  15656 ريالا سعوديا.

الذهب

سعر الذهب عالميًا 

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية  4174.9 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

أسعار الذهب سعر الذهب السعودية ريال سعودي سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة

سعر الذهب اليوم

2000 جنيه| سعر الجنيه الذهب يقفز بقوة.. وعيار 21 يخالف التوقعات

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

بطاقات التموين

بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات

العميد حسام حسن

غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس ..ترقبوها عبر هذا الرابط

إبراهيموفيتش

تعليق مؤثر من إبراهيموفيتش على بكاء محمد صلاح أمس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أوائل الدبلومات الفنية 2026 .. توضيح عاجل بشأنهم

ترشيحاتنا

الأوكتاجون

نائب الوفد: رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية ترسخ الأمن

مجلس النواب

برلماني: افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يعكس انتقال مصر إلى مرحلة الدولة القادرة على إدارة المستقبل

الرئيس السيسي

أحزاب : توجيهات الرئيس السيسي بشأننا والمحليات خارطة طريق لتطوير العمل السياسي

بالصور

من الساحل إلى مهرجان جرش وبيروت.. خريطة حفلات نجوم الغناء في يوليو 2026 |تقرير

حفلات النجوم فى يوليو 2026
حفلات النجوم فى يوليو 2026
حفلات النجوم فى يوليو 2026

لعشاق التعديلات.. سعر ومواصفات سوبارو امبريزا المستعملة في مصر

سوبارو امبريزا
سوبارو امبريزا
سوبارو امبريزا

تعرف على أرخص 5 سيارات 7 راكب في مصر

سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب

أمراض القلب تنتظر متبعي هذا النظام الغذائي .. دراسة تحذر

مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة
مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة
مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة لـ طريقة تصحيح بيانات حجز شقق الإسكان

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| الحكومة تبدأ تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة | تفاصيل حالات الحذف من بطاقة التموين

مبنى القيادة الاستراتيجية - الأوكتاجون

تغطية خاصة لـ صدى البلد.. نقلة نوعية في منظومة القيادة الاستراتيجية.. معلومات عن الأوكتاجون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد