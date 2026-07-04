شوقي غريب : كنت أتعرض للهجوم بسبب ضم مصطفى شوبير.. واليوم يثبت نفسه

تحدث شوقي غريب، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن تأهل الفراعنة إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم، مشيدًا بالمستوى الذي يقدمه مصطفى شوبير حارس المرمى، كما كشف رأيه في مواجهة الأرجنتين المرتقبة.

وقال شوقي غريب، خلال استضافته ببرنامج "يا مساء الأنوار من المونديال" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن مصطفى شوبير يعد من الحراس الموهوبين الذين يمتلكون شخصية قوية منذ صغرهم.

وأضاف: "مصطفى شوبير حارس موهوب، وكان معايا في الأولمبياد قبل الأخيرة، وكان أصغر لاعب في المجموعة، ووقتها اتهاجمت بسبب ضمه وكان متواجد أيضا محمد صبحي ومحمود جاد وغيرهما، لكنه كان يمتلك شخصية قوية، وكان دائمًا يطلب مني المشاركة في التقسيمات كلاعب، وكان يقدم مستوى مميزًا".

وأشاد غريب بالدفع بمحمود حسن تريزيجيه خلال مواجهة أستراليا، قائلًا: "تبديل تريزيجيه كان إضافة لمنتخب مصر في الشق الهجومي بنسبة 100%، ونجح في التواجد داخل منطقة الجزاء في أكثر من فرصة، كما صنع الفريق أكثر من هجمة خطيرة عن طريق هيثم حسن".

وتطرق المدير الفني السابق للمنتخب إلى مواجهة الأرجنتين، مؤكدًا أن فرض رقابة فردية على ليونيل ميسي ليس الحل، وقال: "من الصعب تخصيص رقابة فردية على ليونيل ميسي، لأنه عندما يستلم الكرة ويقترب من المرمى لا يعتمد على القوة في التسديد، لكنه يوجه الكرة بدقة، والأهم أن يتعامل معه أقرب لاعب إليه في كل لقطة".