قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البلطي يقفز 7 جنيهات.. قائمة أسعار الأسماك اليوم في الأسواق
قبل طرح ألبومها .. باسكال مشعلاني تستعد لإطلاق أغنية رومانسية جديدة في هذا الموعد | خاص
‏7 أخطاء شائعة تهدد سيارتك في الصيف.. تجنبها قبل فوات الأوان
بشرى لمنتخب مصر قبل مواجهة الأرجنتين.. ماذا حدث لراقصي التانجو؟
النائب محمد أبو العينين يهنئ الرئيس السيسي بافتتاح الأوكتاجون: لحظة تاريخية تؤسس لعصر جديد من القوة
التشكيل الرسمي لمباراة فرنسا وباراجواي في ثمن نهائي كأس العالم 2026
الرئيس السوري: نتطلع إلى علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع الولايات المتحدة
بمناسبة عيد الاستقلال.. بابا الفاتيكان يدعو الولايات المتحدة إلى الترحيب بالمهاجرين وحمايتهم
أوناي سيمون: رونالدو لم يعد كما كان.. لكنه لا يزال قاتلًا داخل منطقة الجزاء
شوبير يشيد بإنجاز المغرب: أسود الأطلس بين كبار العالم عن استحقاق
بحضور الرئيس السيسي.. أنغام تشدو بـ "يا حبيبتي يا مصر" في حفل افتتاح القيادة الاستراتيجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوقي غريب : كنت أتعرض للهجوم بسبب ضم مصطفى شوبير.. واليوم يثبت نفسه

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
حسن العمدة

تحدث شوقي غريب، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن تأهل الفراعنة إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم، مشيدًا بالمستوى الذي يقدمه مصطفى شوبير حارس المرمى، كما كشف رأيه في مواجهة الأرجنتين المرتقبة.

وقال شوقي غريب، خلال استضافته ببرنامج "يا مساء الأنوار من المونديال" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن مصطفى شوبير يعد من الحراس الموهوبين الذين يمتلكون شخصية قوية منذ صغرهم.

وأضاف: "مصطفى شوبير حارس موهوب، وكان معايا في الأولمبياد قبل الأخيرة، وكان أصغر لاعب في المجموعة، ووقتها اتهاجمت بسبب ضمه وكان متواجد أيضا محمد صبحي ومحمود جاد وغيرهما، لكنه كان يمتلك شخصية قوية، وكان دائمًا يطلب مني المشاركة في التقسيمات كلاعب، وكان يقدم مستوى مميزًا".

وأشاد غريب بالدفع بمحمود حسن تريزيجيه خلال مواجهة أستراليا، قائلًا: "تبديل تريزيجيه كان إضافة لمنتخب مصر في الشق الهجومي بنسبة 100%، ونجح في التواجد داخل منطقة الجزاء في أكثر من فرصة، كما صنع الفريق أكثر من هجمة خطيرة عن طريق هيثم حسن".

وتطرق المدير الفني السابق للمنتخب إلى مواجهة الأرجنتين، مؤكدًا أن فرض رقابة فردية على ليونيل ميسي ليس الحل، وقال: "من الصعب تخصيص رقابة فردية على ليونيل ميسي، لأنه عندما يستلم الكرة ويقترب من المرمى لا يعتمد على القوة في التسديد، لكنه يوجه الكرة بدقة، والأهم أن يتعامل معه أقرب لاعب إليه في كل لقطة".

شوقي غريب منتخب مصر مصطفى شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة

سعر الذهب اليوم

2000 جنيه| سعر الجنيه الذهب يقفز بقوة.. وعيار 21 يخالف التوقعات

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

بطاقات التموين

بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات

العميد حسام حسن

غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس ..ترقبوها عبر هذا الرابط

إبراهيموفيتش

تعليق مؤثر من إبراهيموفيتش على بكاء محمد صلاح أمس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أوائل الدبلومات الفنية 2026 .. توضيح عاجل بشأنهم

ترشيحاتنا

السوشيال ميديا

هل أرباح صُنّاع المحتوى حلال؟.. أمين الفتوى يجيب ويوضح الضوابط الشرعية

دار الإفتاء

هل يجوز الاعتماد على برامج الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن؟.. الإقتاء تجيب

المعاهد الأزهرية

بداية من العام القادم.. ضوابط تدريس اللغة الفرنسية بالمعاهد الأزهرية النموذجية واللغات

بالصور

‏7 أخطاء شائعة تهدد سيارتك في الصيف.. تجنبها قبل فوات الأوان

أخطاء شائعة تهدد سيارتك
أخطاء شائعة تهدد سيارتك
أخطاء شائعة تهدد سيارتك

من الساحل إلى مهرجان جرش وبيروت.. خريطة حفلات نجوم الغناء في يوليو 2026 |تقرير

حفلات النجوم فى يوليو 2026
حفلات النجوم فى يوليو 2026
حفلات النجوم فى يوليو 2026

لعشاق التعديلات.. سعر ومواصفات سوبارو امبريزا المستعملة في مصر

سوبارو امبريزا
سوبارو امبريزا
سوبارو امبريزا

تعرف على أرخص 5 سيارات 7 راكب في مصر

سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة لـ طريقة تصحيح بيانات حجز شقق الإسكان

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| الحكومة تبدأ تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة | تفاصيل حالات الحذف من بطاقة التموين

مبنى القيادة الاستراتيجية - الأوكتاجون

تغطية خاصة لـ صدى البلد.. نقلة نوعية في منظومة القيادة الاستراتيجية.. معلومات عن الأوكتاجون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد