دواء لالتهاب المفاصل يساعد في علاج الثعلبة.. نتائج واعدة خلال 6 أشهر

كشفت دراسة حديثة عن نتائج واعدة لدواء أوباداسيتينيب، والذي يستخدم في علاج بعض الأمراض المناعة، من بينها التهاب المفاصل ومرض كرون، في علاج الثعلبة البقعية، بعدما ساعد الدواء عددًا من المرضى على استعادة جزء كبير من شعر الرأس خلال 6 أشهر.

دواء لالتهاب المفاصل يعيد نمو الشعر

وبحسب الدراسة التي نُشرت في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يمكن أن يمثل الدواء خيارًا علاجيًا محتملًا للبالغين والمراهقين الذين يعانون من حالات شديدة من الثعلبة البقعية، وهي حالة مناعية ذاتية يهاجم فيها الجهاز المناعي بصيلات الشعر.

واعتمدت النتائج على تجربتين سريريتين دوليتين شملتا نحو 1400 مريض تتراوح أعمارهم بين 12 و64 عامًا، وكان جميع المشاركين يعانون من الثعلبة البقعية الشديدة، مع استمرار تساقط الشعر لفترات وصلت إلى 8 سنوات.

وقُسم المشاركون إلى مجموعات تلقت جرعات مختلفة من أوباداسيتينيب، بلغت 15 أو 30 ملليجرام يوميًا، بينما حصلت مجموعة أخرى على دواء وهمي.

وبعد مرور 24 أسبوعًا، تمكن نحو 45% من المرضى الذين تلقوا الجرعة الأقل و55% ممن حصلوا على الجرعة الأعلى من الوصول إلى تغطية شعرية لا تقل عن 80% من فروة الرأس، مقارنة بنحو 3.4% فقط بين المشاركين الذين تلقوا العلاج الوهمي.

دواء لالتهاب المفاصل يعيد نمو الشعر

متى ظهرت نتائج علاج الثعلبة؟

وأشارت النتائج إلى أن غالبية المرضى بدأوا في ملاحظة تحسن ملحوظ في نمو الشعر خلال نحو شهرين من بدء العلاج.

كما حقق حوالي واحد من كل خمسة مرضى ممن تلقوا الجرعة الأعلى نموًا كاملًا للشعر بعد 6 أشهر من العلاج.

ولم تقتصر التحسينات على شعر فروة الرأس، إذ شهد بعض المشاركين تحسنًا في نمو الحواجب والرموش، إلى جانب تحسن جودة الحياة.

دواء لالتهاب المفاصل يعيد نمو الشعر

كيف يعمل دواء التهاب المفاصل في علاج الثعلبة ؟

وينتمي الدواء إلى مجموعة من الأدوية تعرف باسم مثبطات JAK، وتعمل على التأثير في مسارات معينة مرتبطة باستجابة الجهاز المناعي.

وفي حالة الثعلبة البقعية، يهاجم الجهاز المناعي بصيلات الشعر، ما يؤدي إلى تساقط الشعر في مناطق مختلفة من الجسم، وقد يصل الأمر لدى بعض المرضى إلى فقدان شعر فروة الرأس أو شعر الجسم بالكامل.

دواء لالتهاب المفاصل يعيد نمو الشعر

هل دواء التهاب المفاصل علاج نهائي للثعلبة؟

رغم النتائج الواعدة، لا تعني الدراسة أن دواء التهاب المفاصل علاج نهائي للصلع أو جميع أنواع تساقط الشعر.

وتختلف الثعلبة البقعية عن الصلع الوراثي، الذي يعد من أكثر أنواع تساقط الشعر شيوعًا لدى الرجال والنساء.

كما أن الثعلبة البقعية نفسها قد تختلف شدتها من شخص لآخر، وقد يحدث نمو تلقائي للشعر لدى بعض المرضى، بينما تكون فرص التعافي الكامل أقل لدى الأشخاص الذين فقدوا أكثر من نصف شعر الرأس أو يعانون من فقدان كامل للشعر.

دواء لالتهاب المفاصل يعيد نمو الشعر

الآثار الجانبية لدواء التهاب المفاصل

وأبلغ المشاركون في الدراسة عن بعض الآثار الجانبية، وكان من بينها حب الشباب، والتهابات الجهاز التنفسي العلوي، وأعراض شبيهة بنزلات البرد، ولم تظهر خلال التجارب مخاوف جديدة تتعلق بسلامة الدواء.

ومع ذلك، فإن استخدام دواء التهاب المفاصل لعلاج الثعلبة يجب أن يكون تحت إشراف طبي متخصص، ولا ينبغي تناوله بهدف علاج تساقط الشعر دون تقييم طبي وتشخيص نوع الثعلبة أولًا.