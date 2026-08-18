أعرض مرض التصلب المتعدد.. علامات مبكرة انتبه لها وطرق التشخيص والعلاج

ـ أعراض التصلب المتعدد المبكرة

ـ أسباب التصلب المتعدد

ـ هل يوجد علاج للتصلب المتعدد

ـ تشخيص التصلب المتعدد

ـ هل التصلب المتعدد خطير

يُعد التصلب المتعدد (MS) من الأمراض المناعية المزمنة التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وتشمل الدماغ والحبل الشوكي، وقد تتسبب في مجموعة من الأعراض العصبية التي تختلف من شخص إلى آخر.

ما هو التصلب المتعدد؟

ويحدث التصلب المتعدد عندما يهاجم الجهاز المناعي بالخطأ غلاف الميالين، وهو الغطاء الواقي الذي يحيط بالألياف العصبية، ما يؤدي إلى تلفه واضطراب انتقال الإشارات العصبية بين المخ وباقي أجزاء الجسم، وفقًا لما أوضحته Cleveland Clinic.

ويعد التصلب المتعدد هو مرض مناعي ذاتي يمكن أن يؤثر في المخ والحبل الشوكي والأعصاب المرتبطة بالعينين. وعندما يتضرر الميالين، قد تظهر مشكلات في الحركة والإحساس والرؤية وغيرها من الوظائف العصبية.

ولا يوجد حتى الآن علاج نهائي يقضي على التصلب المتعدد، لكن العلاجات المتاحة يمكن أن تساعد على تقليل الانتكاسات، والسيطرة على الأعراض، وإبطاء تطور المرض وتقليل ظهور آفات جديدة في الجهاز العصبي.

التصلب المتعدد

أعراض التصلب المتعدد المبكرة

وقد تظهر أعراض التصلب المتعدد بصورة مختلفة بين المرضى، ومن أبرز العلامات المبكرة التي تستدعي الانتباه:

ـ تغيرات مفاجئة أو مستمرة في الرؤية.

ـ التهاب العصب البصري أو ازدواج الرؤية.

ـ ضعف في عضلات أحد جانبي الجسم أو الوجه.

ـ الشعور بالتنميل أو الوخز، خاصة في الذراعين أو الساقين.

ـ اضطراب التوازن والتنسيق الحركي.

ـ الشعور بالدوخة.

ـ التعب والإرهاق المستمر.

ـ تيبس العضلات أو التشنجات.

ـ صعوبة التحكم في المثانة.

مشكلات في الذاكرة والتركيز والتفكير.

ـ تغيرات في الحالة المزاجية.

وتختلف شدة الأعراض من شخص لآخر، كما يمكن أن تمر بعض الحالات بفترات تختفي خلالها الأعراض أو تتحسن قبل أن تعود مرة أخرى فيما يعرف بفترات الانتكاس والهدوء.

التصلب المتعدد

ما أسباب التصلب المتعدد؟

السبب الدقيق للإصابة بـ التصلب المتعدد لا يزال غير معروف، لكن تشير المعلومات الطبية إلى وجود مجموعة من العوامل التي قد ترتبط بزيادة احتمالية الإصابة، من بينها:

ـ التدخين.

ـ انخفاض مستويات فيتامين د.

ـ التعرض لبعض السموم والمبيدات.

ـ الإصابة ببعض الفيروسات، ومنها فيروس إبشتاين-بار.

ـ السمنة خلال مرحلة الطفولة.

ـ وجود استعداد وراثي للإصابة بالمرض.

كما تشير التقارير إلى أن المرض قد يصيب أي شخص، لكنه يظهر بصورة أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا، والنساء، والأشخاص من أصول شمال أوروبية.

التصلب المتعدد

أنواع التصلب المتعدد

ويوجد أكثر من نمط للمرض، ومن أبرزها:

ـ التصلب المتعدد الانتكاسي الهادىء (RRMS):

وهو الشكل الأكثر شيوعًا عند بداية الإصابة، ويتميز بظهور نوبات أو انتكاسات تتبعها فترات من تحسن الأعراض أو استقرارها.

ـ التصلب المتعدد الثانوي التقدمي (SPMS):

قد يتطور إليه بعض الأشخاص الذين بدأ لديهم المرض بالنمط الانتكاسي، وتصبح الأعراض أكثر تدرجًا مع مرور الوقت.

ـ التصلب المتعدد الأولي التقدمي (PPMS):

تتطور الأعراض تدريجيًا منذ بداية المرض، دون فترات واضحة من الانتكاسات والهدوء في بعض الحالات.

وهناك أنواع نادرة، منها التصلب المتعدد الورمي، والتصلب الحلقي المتراكز لبالو، والنوع الماربرجي شديد العدوانية.

التصلب المتعدد

كيف يتم تشخيص التصلب المتعدد؟

ولا يوجد اختبار واحد يمكنه تأكيد الإصابة بـ التصلب المتعدد بمفرده، لذلك يعتمد الطبيب على مجموعة من الفحوص والتقييمات الطبية.

وقد تشمل عملية التشخيص:

ـ الفحص العصبي.

ـ تحاليل الدم والبول.

ـ التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ والحبل الشوكي.

ـ تحليل السائل النخاعي من خلال البزل القطني.

ـ اختبار الجهد المحرض.

ـ التصوير المقطعي البصري (OCT) في بعض الحالات.

وقد يحتاج المريض إلى أكثر من زيارة للطبيب للوصول إلى التشخيص، لأن بعض أعراض التصلب المتعدد قد تتشابه مع أعراض أمراض عصبية أخرى.

التصلب المتعدد

هل يوجد علاج للتصلب المتعدد؟

حتى الآن لا يوجد علاج نهائي للتصلب المتعدد، لكن هناك العديد من الخيارات العلاجية التي تهدف إلى السيطرة على المرض وتقليل تأثيره.

وتشمل العلاجات ما يعرف بـ العلاجات المعدلة لمسار المرض (DMTs)، وهي أدوية تساعد على تقليل الانتكاسات وإبطاء تطور المرض والحد من ظهور آفات جديدة في المخ والحبل الشوكي.

كما قد يستخدم الأطباء الكورتيكوستيرويدات في بعض النوبات الشديدة لتقليل الالتهاب وتسريع التعافي، بينما يمكن استخدام علاجات أخرى للسيطرة على الألم والتشنجات والمشكلات المعرفية وغيرها من الأعراض.

وفي الحالات التي لا تستجيب لبعض العلاجات أثناء النوبات الشديدة، قد يلجأ الطبيب إلى تبادل البلازما (Plasma Exchange) وفقًا لحالة المريض.

التصلب المتعدد

هل يمكن لمريض التصلب المتعدد أن يعيش حياة طبيعية؟

رغم أن التصلب المتعدد مرض مزمن ولا يوجد علاج نهائي له حاليًا، فإن التطورات في طرق العلاج ساعدت على تحسين القدرة على السيطرة على المرض وتقليل الانتكاسات.

ويمكن للمريض الاستفادة من ممارسة النشاط البدني المناسب، والحصول على نوم كافٍ، واتباع نظام غذائي متوازن، والابتعاد عن التدخين، إلى جانب الالتزام بالعلاج والمتابعة المنتظمة مع طبيب الأعصاب.

ومن المهم استشارة الطبيب عند ظهور أعراض جديدة أو متفاقمة، خاصة التنميل، ضعف الأطراف، اضطراب التوازن أو تغيرات الرؤية، لأن التشخيص المبكر يساعد في الوصول إلى العلاج المناسب والسيطرة على المرض.