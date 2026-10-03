استشهاد 5 ‌فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مبنى سكني بمدينة غزة

أفاد مسؤولون بقطاع الصحة والدفاع المدني في ​غزة بأن غارة جوية إسرائيلية أدت إلى استشهاد خمسة ‌فلسطينيين على الأقل في مبنى سكني بمدينة غزة في وقت مبكر من يوم السبت.



ويُشار إلى أن ​الولايات المتحدة توسطت في التوصل إلى وقف ⁠لإطلاق النار في القطاع العام الماضي.



وصعدت إسرائيل هجماتها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ​في الأسابيع القليلة الماضية، وتقول إن ​الحركة تعيد تسليح نفسها وتشن هجمات في انتهاك ‌لوقف ⁠إطلاق النار المبرم في أكتوبر.



ومن جانبها ؛ نفت حماس محاولتها شن أي هجمات أو إعادة بناء ترسانتها، وتتهم إسرائيل بتقويض ​اتفاق السلام ​في غزة.



وفي وقت لاحق ؛ قال ⁠مسؤولو الصحة في القطاع إن ما لا يقل عن ​1400 فلسطيني قتلوا بنيران إسرائيلية منذ ​وقف ⁠إطلاق النار في أكتوبر الماضي، في حين يقول الجيش الإسرائيلي إن ⁠أربعة ​من جنوده قُتلوا على ​يد مسلحين في غزة في الفترة نفسها.