استشهاد 5 ‌فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مبنى سكني بمدينة غزة

أفاد مسؤولون بقطاع الصحة والدفاع المدني في غزة بأن غارة جوية إسرائيلية أدت إلى استشهاد خمسة فلسطينيين على الأقل في مبنى سكني بمدينة غزة في وقت مبكر من يوم السبت.
ويُشار إلى أن الولايات المتحدة توسطت في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع العام الماضي.
وصعدت إسرائيل هجماتها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الأسابيع القليلة الماضية، وتقول إن الحركة تعيد تسليح نفسها وتشن هجمات في انتهاك لوقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر.
ومن جانبها ؛ نفت حماس محاولتها شن أي هجمات أو إعادة بناء ترسانتها، وتتهم إسرائيل بتقويض اتفاق السلام في غزة.
وفي وقت لاحق ؛ قال مسؤولو الصحة في القطاع إن ما لا يقل عن 1400 فلسطيني قتلوا بنيران إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، في حين يقول الجيش الإسرائيلي إن أربعة من جنوده قُتلوا على يد مسلحين في غزة في الفترة نفسها.