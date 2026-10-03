قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو صلاح: جماهير الأهلي والزمالك أبهرت العالم.. ونستضيف 5 فرق لإعداد منتخب مصر
استشهاد 5 ‌فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مبنى سكني بمدينة غزة
مواقيت الصلاة اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 في القاهرة ومدن ومحافظات مصر
مدرب الأهلي يتخذ هذا القرار قبل مباراة القمة مع الزمالك.. ما الجديد؟
أحمد صالح: منتخب مصر سيخوض ودية جنوب أفريقيا بالتشكيل الأساسي
الجيش اليمني ينفذ 71 عملية استهداف دقيقة ضد ميليشيا الحوثي الارهابية
سمير فرج يكشف خطة القوات المصرية لإبطال مواسير النابالم بخط بارليف
دعاء للميت مع أذان الفجر.. أدعية للمتوفى بالمغفرة والرحمة
لم يتحرك .. اعرف سعر الذهب الآن
غيرتي بطارية السيارة وبتفضى بسرعة؟.. العيب ممكن يكون هنا
أول تعليق أمريكي على إطلاق صاروخ كوريا الشمالية باتجاه نظيرتها الجنوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد 5 ‌فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مبنى سكني بمدينة غزة

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفاد مسؤولون بقطاع الصحة والدفاع المدني في ​غزة بأن غارة جوية إسرائيلية أدت إلى استشهاد خمسة ‌فلسطينيين على الأقل في مبنى سكني بمدينة غزة في وقت مبكر من يوم السبت.

ويُشار إلى أن ​الولايات المتحدة توسطت في التوصل إلى وقف ⁠لإطلاق النار في القطاع العام الماضي.
 

وصعدت إسرائيل هجماتها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ​في الأسابيع القليلة الماضية، وتقول إن ​الحركة تعيد تسليح نفسها وتشن هجمات في انتهاك ‌لوقف ⁠إطلاق النار المبرم في أكتوبر.

ومن جانبها ؛ نفت حماس محاولتها شن أي هجمات أو إعادة بناء ترسانتها، وتتهم إسرائيل بتقويض ​اتفاق السلام ​في غزة.


وفي وقت لاحق ؛ قال ⁠مسؤولو الصحة في القطاع إن ما لا يقل عن ​1400 فلسطيني قتلوا بنيران إسرائيلية منذ ​وقف ⁠إطلاق النار في أكتوبر  الماضي، في حين يقول الجيش الإسرائيلي إن ⁠أربعة ​من جنوده قُتلوا على ​يد مسلحين في غزة في الفترة نفسها.

ترامب حماس وقف إطلاق النار في غزة غزة جيش الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بريطانيا والإمارات

الإمارات تهدد بريطانيا بسبب نادي مانشستر سيتي .. ما أسباب الأزمة؟

راوتر

الراوتر القديم مش خردة.. 5 استخدامات ستدهشك داخل المنزل

التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تغيير الساعة وعقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال

بن غفير

وجبة أسير فلسطيني.. بن غفير يسافر لمدة 3 ساعات إلى سجن كتسيعوت بسبب 8 حبات زيتون

آبي أحمد

إثيوبيا على حافة الانفجار.. أول تصريح من قائد جبهة تيجراي بعد اندلاع الحرب ضد آبي أحمد

محمود الخطيب

رغم إصابة بلعمري.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع أحمد فتوح| خاص

ترشيحاتنا

مسابقة «صوت بلال»

نادي الزهور ينظم مسابقة صوت بلال لترتيل القرآن الكريم ويحتفي بالفائزين

بلجيكا

بلجيكا تهزم تركيا 3-0 في دوري الأمم الأوروبية

صورة من اللقاء

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

بالصور

غيرتي بطارية السيارة وبتفضى بسرعة؟.. العيب ممكن يكون هنا

بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا
بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا
بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا

بتحوشي فلوسك في البيت؟.. 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها .. أفضل طريقة لحفظ النقود بالمنزل

بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها
بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها
بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بخفقان في القلب أحيانًا؟

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟

قبل ما تشتري عربية مستعملة.. 7 علامات تكشف إنها كانت غارقة

قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة
قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة
قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد