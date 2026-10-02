رغم إصابة بلعمري.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع أحمد فتوح| خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، حسم موقف النادي من التعاقد مع أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

الخطيب يرفض ضم نجم الزمالك

وأوضح المصدر أن ملف أحمد فتوح طُرح داخل النادي الأهلي، خاصة مع اقتراب نهاية عقد اللاعب مع الزمالك، إلا أن محمود الخطيب رفض فكرة التعاقد مع الظهير الأيسر، وطلب إغلاق الملف بشكل نهائي وعدم التحرك فيه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن عصام سراج، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، كان قد عرض فكرة التعاقد مع أحمد فتوح في نهاية الموسم الجاري، مستغلًا انتهاء عقده مع الزمالك، خاصة في ظل إصابة المغربي يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق.

وأشار المصدر إلى أن سراج رأى إمكانية دراسة ضم فتوح لتدعيم مركز الظهير الأيسر، لكن محمود الخطيب رفض الأمر بشكل قاطع، وتمسك بعدم الدخول في مفاوضات مع اللاعب أو فتح أي اتصالات بشأن الصفقة.

وشدد المصدر على أن رئيس النادي الأهلي طلب من مدير التعاقدات عدم التحرك في ملف أحمد فتوح مرة أخرى، وإغلاقه بصورة نهائية، ليصبح اللاعب خارج حسابات القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال فيه مستقبل أحمد فتوح مع الزمالك محل نقاش، حيث سبق أن أكد اللاعب انفتاحه على الاستمرار مع الفريق، بينما تشير التطورات الأخيرة إلى استمرار المفاوضات حول مستقبله وتجديد تعاقده.

وكان النادي الأهلي أعلن رسميًا إصابة يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي، بعد خضوعه للفحوصات والأشعة اللازمة.