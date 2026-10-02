توجهت اليوم الجمعة قافلة تعليمية من قطاع المعاهد الأزهرية إلى حلايب وشلاتين، دعمًا لأبناء المناطق الحدودية، وتزامنًا مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد.

قافلة تعليمية أزهرية تتوجه لحلايب وشلاتين دعما لأبناء المناطق الحدودية

وتأتي القافلة برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حفظه الله تعالى، وبتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، وبإشراف وتوجيهات الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

ويرأس القافلة الدكتور أبو اليزيد علي سلامة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، وينسق لأعمال القافلة فايز نصر الدين، مدير عام الكمبيوتر التعليمي، إلى جانب نخبة من المتخصصين في العلوم الشرعية والعربية، والفيزياء، والكيمياء، والرياضيات، والتاريخ والجغرافيا وغيرها من العلوم، لتقديم الدعم التعليمي للطلاب والإجابة عن استفساراتهم.

وتحمل القافلة معها هدايا وجوائز قيمة للطلاب، من بينها أعلام مصر والمصاحف الشريفة، تعبيرًا عن الاعتزاز بالوطن، وتشجيعًا للطلاب، وترسيخًا للقيم الوطنية إلى جانب العلم والمعرفة.

وتأتي القافلة إلى منطقة مثلث حلايب، التي تضم مدينة حلايب ومدينة أبو رماد ومدينة شلاتين، إلى جانب رأس حدربة، القرية التابعة لمدينة حلايب.

وتجسد هذه المبادرة رسالة الأزهر في رعاية أبناء مصر في كل ربوعها، وتعزيز الانتماء والولاء للوطن، واستلهام معاني التضحية والعمل والبناء التي تجسدها ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد.