بلاش ترميه.. فوائد غير متوقعة لقشر الموز

رغم أن قشر الموز يعتبر عادة جزءا غير مأكول، إلا أنه يحتوي على الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة.

ووفقا لما جاء في موقع webmd اليك أبرز الفوائد الصحية والمنزلية.

فوائد قشر الموز الجسدية

تحسين صحة الجهاز الهضمي: يحتوي قشر الموز على كميات من الألياف الغذائية التي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

دعم صحة القلب: تساعد الألياف الموجودة في القشر على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يساهم في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

تعزيز المزاج وتقليل الاكتئاب: يحتوي قشر الموز على التريبتوفان وفيتامين ب6، وهما عنصران يساهمان في إنتاج السيروتونين، الذي يرتبط بتحسين المزاج والنوم.

مكافحة الالتهابات والإجهاد التأكسدي: يحتوي القشر على مركبات البوليفينول والكاروتينات التي تعمل كمضادات للأكسدة وتساعد في حماية الخلايا من التلف.

الاستخدامات الموضعية والمنزلية

العناية بالبشرة وحب الشباب: يحتوي قشر الموز على مضادات الأكسدة وفيتامين سي، ويستخدم فرك الجزء الداخلي منه على البشرة في بعض الممارسات للمساعدة في تهدئة البشرة.

تخفيف الحكة: تشير بعض الممارسات الشائعة إلى أن وضع قشر الموز على أماكن لدغات الحشرات أو الطفح الجلدي البسيط قد يساعد في تقليل الحكة والتورم.

العناية المنزلية: يمكن استخدام قشر الموز لتلميع الأسطح الخشبية وتنظيف الأواني الفضية وإزالة بعض البقع الخفيفة.