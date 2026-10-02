قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة.. تراجع العدس والزيت واستقرار الدقيق والسكر
ترامب: القدرات التصنيعية العسكرية لإيران انهارت.. ولا نعرف مع من نتعامل
الاتحاد الإفريقي يدعو مصر وإثيوبيا وإريتريا إلى ضبط النفس وخفض التصعيد
طلب وخطاب شكر.. نيس يحسم الجدل حول مغادرة محمد عبد المنعم بعثة منتخب مصر
هل النبي محمد حي في قبره؟.. الحقيقة الشرعية بالأدلة
مصر تمهل مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة 48 ساعة لمغادرة البلاد
لم أوقع العقد.. محمد ثروت يكشف مفاجأة عن انسحابه من مهرجان الموسيقى العربية
مبدأ المعاملة بالمثل.. مصر تعلن مستشار السفارة الإثيوبية شخصا غير مرغوب فيه
القوات اليمنية تحبط هجمات حوثية واسعة في تعز.. ومقـ.تل وإصابة 100 عنصر
مستشار السفارة الإثيوبية غير المرغوب فيه يدعى اجازى ايملو بوروجى
بعد صوت أندرويد الغامض.. مستخدمو آيفون 18 برو يشكون من خلل صوتي غريب
أنجبته من علاقة محرمة ووالده محبوس.. سقوط سيدة ألقت رضيعها أمام دار أيتام بالشيخ زايد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بلاش ترميه.. فوائد غير متوقعة لقشر الموز

قشر الموز
قشر الموز
اسماء محمد

رغم أن قشر الموز يعتبر عادة جزءا غير مأكول، إلا أنه يحتوي على الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة.

ووفقا لما جاء في موقع webmd اليك أبرز الفوائد الصحية والمنزلية.

فوائد قشر الموز الجسدية 

تحسين صحة الجهاز الهضمي: يحتوي قشر الموز على كميات من الألياف الغذائية التي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

دعم صحة القلب: تساعد الألياف الموجودة في القشر على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يساهم في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

تعزيز المزاج وتقليل الاكتئاب: يحتوي قشر الموز على التريبتوفان وفيتامين ب6، وهما عنصران يساهمان في إنتاج السيروتونين، الذي يرتبط بتحسين المزاج والنوم.

مكافحة الالتهابات والإجهاد التأكسدي: يحتوي القشر على مركبات البوليفينول والكاروتينات التي تعمل كمضادات للأكسدة وتساعد في حماية الخلايا من التلف.

حب الشباب

الاستخدامات الموضعية والمنزلية

العناية بالبشرة وحب الشباب: يحتوي قشر الموز على مضادات الأكسدة وفيتامين سي، ويستخدم فرك الجزء الداخلي منه على البشرة في بعض الممارسات للمساعدة في تهدئة البشرة.

تخفيف الحكة: تشير بعض الممارسات الشائعة إلى أن وضع قشر الموز على أماكن لدغات الحشرات أو الطفح الجلدي البسيط قد يساعد في تقليل الحكة والتورم.

العناية المنزلية: يمكن استخدام قشر الموز لتلميع الأسطح الخشبية وتنظيف الأواني الفضية وإزالة بعض البقع الخفيفة.

قشر الموز فوائد قشر الموز استخدامات قشر الموز الموز العناية بالبشرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11 يوم خميس بالليل.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي

تطور خطير.. قوات الحوثي تقصف محطة كهرباء المسجد النبوي في المدينة المنورة

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

الشفيقتين

حادث مأساوي في بلقاس.. مصرع طفلتين شقيقتين إثر سقوطهما من الطابق التاسع

ترخيص سيارة ملاكي ثلاث سنوات

بعد قرار التخفيض.. كم يكلف ترخيص سيارة ملاكي 3 سنوات؟

أطفال البحيرة

«صورة أطفال البحيرة توقف اجتماعات روما».. وزير الري يوجه بتحرك عاجل خلال 48 ساعة

الزمالك

9 لاعبين على أعتاب الرحيل مجانا من الزمالك نهائي الموسم

موسيماني

موسيماني في ضيافة الأهلي

ترشيحاتنا

صور الحصان

حصان يهرب خلال زفاف عروسين والمعازيم يحاولون السيطرة عليه.. فيديو

دكتور وسيم السيسي

نبيلة عبيد تؤجل سفرها إلى باريس لحضور ندوة وسيم السيسي عن المرأة والحضارة

حالة الطقس

«شبورة وأمطار ورياح خماسينية».. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الجمعة 2 أكتوبر

بالصور

قبل التخليل| كيف تختارين الزيتون والليمون؟.. علامات تكشف الثمرة الجيدة

الزيتون المخلل
الزيتون المخلل
الزيتون المخلل

وسط أجواء مبهجة.. صابرين تحتفل بزفاف نجلها بحضور يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي

صابرين
صابرين
صابرين

لوك جريء.. هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة ساحرة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

اللهم صيبًا نافعًا.. أمطار الخير تهطل على المدينة المنورة والمسجد النبوي

هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف
هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف
هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف

فيديو

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني: صورت بيت الشعر في القلعة بالأردن وردود الفعل فاقت التوقعات.. خاص

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني: صورت أغنية «بيت الشعر» فى القلعة بالاردن وردود الفعل فاقت التوقعات .. خاص

مصطفى شوقي

مصطفى شوقي يطرح كليب بعنوان «العب يا سمك»

صورة من حضور وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد